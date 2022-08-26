كاسيميرو يتمنى بقاء «الدون» في «اليونايتد»

مانشستر (رويترز)

يأمل كاسيميرو الوافد الجديد على مانشستر يونايتد، أن يظل زميله كريستيانو رونالدو في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسط تكهنات كثيرة بشأن مستقبل المهاجم البالغ عمره 37 عاماً.

ويتردد أن رونالدو، الذي انتقل إلى «اليونايتد» من يوفنتوس الموسم الماضي، يريد الرحيل عن «أولد ترافورد»، بعد فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وغاب المهاجم البرتغالي عن التشكيلة الأساسية، خلال الفوز 2-1 على ليفربول في الدوري الممتاز يوم الاثنين الماضي، رغم أن المدرب إيريك تن هاج، قال إنه لا يزال ضمن خططه لهذا الموسم.

وقال كاسيميرو لشبكة «ئي.إس.بي.إن»، عن رونالدو الذي كان أيضاً زميله في ريال مدريد «إنه يعرف أنني أحترمه كثيراً، أتمنى أن يظل معنا لأنه لاعب رائع، نحن نتحدث عن أحد أفضل اللاعبين في كل العصور. إنه يمنحك الكثير من الأهداف ويعشق الفوز ويتمتع بصفات القائد، إنه مهم للغاية بالنسبة لنا.

وأضاف: اقتربنا من بعضنا البعض بسبب اللغة أيضاً، منذ اليوم الأول هنا ساعدني في كل شيء، إنه يساعدني كثيراً، أتمنى حقاً أن يظل معنا.

ومن المحتمل أن يشارك لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، الذي انضم إلى اليونايتد من ريال مدريد في صفقة، قيل إن قيمتها بلغت 70 مليون يورو «69.80 مليون دولار»، في أول مباراة له مع الفريق أمام ساوثهامبتون في الدوري الممتاز اليوم، ويحتل يونايتد المركز 14 في الدوري برصيد ثلاث نقاط بعد ثلاث مباريات.