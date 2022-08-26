سان جيرمان يهدد موناكو بـ «الهجوم المذهل»



باريس (أ ف ب)

يتطلع باريس سان جيرمان إلى مواصلة عروضه الهجومية المذهلة والمضي بـ «العلامة الكاملة»، عندما يستضيف موناكو «الأحد»، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويشكل نادي العاصمة بقيادة الثلاثي البرازيلي نيمار-كيليان مبابي-الأرجنتيني ليونيل ميسي معضلة للخصوم، بعد أن دك شباك منافسيه بـ17 هدفًا، في أول ثلاث مراحل من الدوري.

وبعد التوتر الذي برز خلال الفوز على مونبلييه 5-2 في المرحلة الثانية، عندما انبرى البرازيلي نيمار لتسديد ركلة جزاء، عقب إهدار مبابي أولى في وقت سابق من المباراة، ما أثار حفيظة الأخير، بدت الأجواء إيجابية وأكثر هدوءاً في الفوز الصاعق في عقر دار ليل 7-1 الأسبوع الماضي.

زعمت تقارير في الصحافة الفرنسية، أن مبابي يرغب في رحيل البرازيلي ما ينذر بمعركة غرور في الفريق، إلا أن اللاعبَين سرعان ما بددّا ذلك.

سجل مبابي ثلاثية من تمريرتين حاسمتين من نيمار، وأخرى من ميسي، فيما أحرز البرازيلي هدفين، وتمريرة حاسمة أخرى للمغربي أشرف حكيمي، كما سجل الأرجنتيني هدفاً.

قال مدرب سان جيرمان الجديد كريستوف جالتييه الذي سبق أن قاد ليل بشكل مفاجئ إلى لقب الدوري عام 2021، إنه «كان هناك تفاهم رائع على أرض الملعب، فنياً، لعبوا بشكل رائع سوياً».

ويواصل نيمار انطلاقته الخارقة للموسم، إذ يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري «5» والممررين الحاسمين «6»، بعد ثلاث مباريات عقب الفوز على كليرمون 5-صفر افتتاحاً.

وبعد انتصاره على نانت في مباراة كأس الأبطال برباعية نظيفة، يكون سان جيرمان قد سجل 21 هدفاً في 4 مباريات، بمعدل 5.25 هدف في المباراة الواحدة، وحافظ نادي العاصمة باريس على سجله خالياً من الهزائم في آخر 11 مباراة في «ليج1».

وفق موقع أوبتا للإحصاءات، فإن آخر فريق نجح في تسجيل خمسة أهداف أو أكثر في أربع مباريات توالياً في الدوري «5-صفر ضد متز في ختام الموسم المنصرم»، كان رينس عام 1952.

وفي حين يبدو منطقيًا، وإن كان الموسم في بدايته، أن لا أحد يمكن أن ينافس سان جيرمان على اللقب هذا الموسم، سيحاول موناكو أن يكون أول فريق يخطف نقاطاً من بطل فرنسا، واستعادة عافيته من الخسارة القاسية على أرضه الأسبوع الماضي ضد لنس 1-4.

يحتل فريق الإمارة المركز الحادي عشر في الدوري، بعد فوز افتتاحي على ستراسبورج، وتعادل مع رين في أول مباراتين.

وستكون الأنظار مركزة على مهاجم رينس الإنجليزي فولارين بالوجان المولود في الولايات المتحدة، والذي يقدم مستويات مميزة مع انطلاق الموسم، بعد إعارته من أرسنال، وذلك بتسجيله في المباريات الثلاث الاولى لفريقه.

انتقل المهاجم الذي يلعب مع منتخب إنجلترا لما دون الـ21 عاماً إلى فرنسا لمواصلة تطوره، بعد أن أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي، في ميدلزبره في دوري «تشامبيونشيب» (المستوى الثاني في إنكلترا).

خاض مباراته الاولى مع أرسنال في أكتوبر 2020، ولكنه شارك مرتين مع الفريق اللندني في الدوري الممتاز.

ويستعد بالوجان لمواجهة ليون «الأحد»، آملاً في تسجيل هدفه الرابع هذا الموسم الذي يطمح من خلاله في تقديم مستويات متميزة تجعله أساسياً في أرسنال الموسم المقبل.

ولن تكون المباراة سهلة أمام ليون الذي حقق فوزين من مباراتين، بعد أن تأجلت مباراته في المرحلة الثانية أمام مضيفه لوريان لسوء أرضية الملعب، ويحتل المركز الرابع.

أما رينس ورغم نجاحه في الوصول إلى الشباك في المباريات الثلاث الاولى، إلا أنه يحتل المركز ما قبل الأخير بخسارتين وتعادل مع ستراسبورج، بعد أن تلقت شباكه تسعة أهداف.

ويلتقي مرسيليا الثاني «الأحد» مع مضيفه نيس الذي يعاني من بداية سيئة، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، حيث يحتل المركز السادس عشر، ولم يذق بعد طعم الفوز بعد خسارتين وتعادل، وسيأمل في إطلاق موسمه ضد وصيف البطل الطامح في أن يشكل ندًا لسان جيرمان على اللقب.

في رصيد مرسيليا سبع نقاط بعد تعادل وفوزين، آخرهما على نانت في مباراة شارك فيها الوافد الجديد التشيلي ألكسيس سانشيس أساسياً للمرة الأولى، بعد وصوله هذا الصيف من إنتر الإيطالي وقدم أداءً لافتاً.

ويلعب لنس الثالث مع ضيفه رين «السبت»، وكليرمون الخامس مع مضيفه لوريان «الأحد»، أما تولوز الذي يقدم مستويات مميزة بعد عودته إلى دوري الأضواء، فيحل على نانت في اليوم ذاته.