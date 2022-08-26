رينان «الفرسان» تحت «رقابة المحكمة»!



مراد المصري (دبي)



سلطت صحيفة «جلوبو سبورت» البرازيلية الشهيرة، الأضواء على تعاقد شباب الأهلي مع المدافع الشاب رينان «20 عاماً»، خصوصاً مع إحياء اللاعب مسيرته، بعد إنهاء عقده، جراء تسببه في حادث سير راح ضحيته سائق دراجة نارية.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب تمت تبرئته، من جريمة القتل غير العمد، مع سحب رخصة قيادته، وتم السماح له باستعادة جواز سفره، ليتمكن من مغادرة البلاد، ولكن بشرط أن يمثل أمام المحكمة كل أربعة أشهر، أو عند استدعائه، ووافقت النيابة العامة وهيئة الدفاع عن أهل الضحية على هذا القرار.

وأخذ القاضي في الاعتبار أن رينان تعاون مع التحقيقات، ودفع الكفالة وعقد اتفاقاً لتعويض عائلة سائق الدراجة، من دون الكشف عن القيمة المالية للاتفاق.

وأعلن «الفرسان» ضم رينان ومواطنه كايو إدواردو «19 عاماً» وتسجيلهما في فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية.