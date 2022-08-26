«الظهير الأيمن» غصة في «قلب تشافي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم الصفقات الكثيرة التي أبرمها برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وما قبلها، إلا أن تشافي هيرنانديز المدير الفني مازال يبحث عن ظهير أيمن سوبر، قبل غلق باب سوق الانتقالات، في أول سبتمبر المقبل، لينهي به صفقاته لهذا الصيف، إذ إنه يعاني من مشكلة في هذا المركز الذي يشغله حالياً المدافع الأميركي الشاب سيرجيو ديست الذي لا يحظى بالاقتناع الكامل من جانب المدير الفني، الذي يرى ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن من طراز عالمي، وصاحب خبرة واسعة في هذا المركز.

ولما كان تشافي فشل في إنهاء صفقة مواطنه سيزار أزبليكويتا ظهير أيمن تشيلسي الإنجليزي، والذي فضل الاستمرار مع «البلوز» لعامين قادمين، قابلين للزيادة إلى 3 أعوام، اضطر المدير الفني للبحث عن «هدف بديل» فاتجه نحو بروسيا دورتموند الألماني، في محاولة للحصول على خدمات الدولي البلجيكي توماس مونييه ظهير أيمن الفريق، والذي سبق له اللعب في باريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي.

غير أن الرياح لا تأتي دائماً بما تشتهي السفن، إذ ظهرت صعوبات كثيرة في المفاوضات، ورفض سبيستيان كيهل المدير الرياضي لدورتموند التفريط في مونييه هذا الصيف، ليعود تشافي مرة أخرى إلى «نقطة الصفر»، ويسابق الزمن بحثاً عن «بديل جديد»، يكون ختاماً لصفقاته الكثيرة، رغم إن لديه اللاعب الأوروجواياني أراوخو الذي يلعب قلب دفاع، ويجيد أيضاً في مركز الظهيرالأيمن، ونجح من قبل في إيقاف خطورة البرازيلي فينسيوس جونيور جناح ريال مدريد، في مباراة الفريقين الموسم الماضي في الدوري الإسباني «الليجا»، والتي انتهت 4-صفر لمصلحة «البارسا».

واعترف أراوخو مؤخراً لتشافي، بأنه يفضل مركز قلب الدفاع، ولا يرغب في العودة للعب ظهيراً أيمن، إلا في حالة الضرورة القصوى وليس بصفة دائمة.

ووضع تشافي عينه في الآونة الأخيرة على الأرجنتيني خوان فويث ظهير أيمن إشبيلية، لحل مشكلة هذا المركز، إلا إن اللاعب تردد كثيراً في الموافقة على اللعب لـ «البارسا» نظراً لعدم ضمانه المشاركة في التشكيلة الأساسية للفريق، ما قد يعوق فرص حصوله على مكان في منتخب «التانجو» الأرجنتيني قبل انطلاق مونديال قطر في نوفمبر المقبل. وأفادت تقارير صحفية إسبانية أن خوان فويث ربما يغير رأيه، إذا ما تلقى تأكيدات وضمانات كافية من جانب إدارة «البلاوجرانا»، والمدير الفني تشافي هيرنانديز، بأنه سيكون أساسياً بصفة دائمة في التشكيلة التي تبدأ كل مباراة.

يذكر أن تشافي يعتبر أحد أكثر المدربين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى إبراماً للتعاقدات الجديدة، سواء كانت مجانية أو بمقابل مادي، حيث حصل مجاناً على خدمات الدانماركي أندرياس كريستينسن مدافع تشيلسي السابق والإيفواري فرانك كيسي متوسط ميدان إيه سي ميلان الإيطالي، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال السابق، كما تعاقد بمقابل مادي مع كل من البرازيلي رافينيا جناح ليدز يونايتد الإنجليزي، والبولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، والفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية الإسباني، بخلاف صفقتي فيران توريس وإيريك جارسيا من مانشستر سيتي في «الميركاتو الشتوي» الأخير.