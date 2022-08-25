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أقوى رجل وامرأة بالشرق الأوسط في دبي

أقوى رجل وامرأة بالشرق الأوسط في دبي
26 أغسطس 2022 02:17

دبي (الاتحاد)

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ستكون دبي على الموعد يومي السبت والأحد المقبلين، مع بطولة الشرق الأوسط لأقوى رجل وامرأة، التي ينظمها نادي سترونج جيم دبي بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.
يشارك في البطولة لاعبين ولاعبات من 19 دولة وجنسية في العالم وهي الإمارات، استراليا، البحرين، بلجيكا، الكاميرون، الأردن، لبنان، نيوزيلندا، كوك أيلند، نيجيريا، سلطنة عمان، باكستان، روسيا، السعودية، كوريا الجنوبية، السويد، أوكرانيا، بريطانيا وأميركا وتقام لفئتين المفتوحة والخاصة، بحيث تقام في اليوم الأول منافسات تحت 80 كلجم بينما تقام في اليوم الثاني منافسات 90 و105 كلجم والوزن المفتوح.
وأوضح فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أن إقامة هذه البطولة تأتي ضمن توجهات الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، ورعاية والتعاون مع جميع الجهات الرياضية التي تنظم الرياضات التي يشرف عليها إداريا وفنيا، وستكون هذه البطولة هي الرسمية الأولى التي يشرف عليها الاتحاد تمهيدا لكي تكون مستقبلا ضمن أجندته السنوية وقدم الشكر والتقدير للجنة المنظمة للبطولة ومتمنيا مشاهده ممتعة للجمهور.

بناء الأجسام
دبي
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