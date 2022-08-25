أنشيلوتي: بنزيمة لاعب من طراز رفيع



اسطنبول (رويترز)

توج الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام، بينما حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي على جائزة أفضل مدرب بعد أن قادا الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 14 الموسم الماضي ليمدد رقمه القياسي.

وتألق بنزيمة ليسجل 15 هدفاً في أرفع مسابقة أوروبية للأندية ويفوز بدوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته بعد أن تغلب الفريق الإسباني على ليفربول الإنجليزي في النهائي.

وأصبح أنشيلوتي أول مدرب يفوز بدوري الأبطال أربع مرات. وفاز بلقبه الأول مع ميلان في 2003 و2007 قبل أن يحقق اللقب مع ريال مدريد في 2014.

ورداً على سؤال كيف أصبح أنجح مدرب في البطولة قال أنشيلوتي «شغفي بهذه الرياضة وجودة اللاعبين.. الموسم الماضي كانت هناك علاقة رائعة بين المخضرمين والشباب وكان هناك تناغم رائع مع المشجعين ساعدنا على تحقيق إنجاز لا يصدق».

وعن بنزيمة، قال أنشيلوتي «كريم ليس فقط من المهاجمين الرائعين والهدافين الذين لا يشق لهم غبار، إنه لاعب من طراز رفيع ويتحلى بأخلاق وسلوكيات رائعة، مقارنة بالعام الماضي، بات أكثر معرفة بقدراته. يعرف اللعبة جيدا وكيفية التعامل مع المباريات، إنه قائد صاحب شخصية قوية في غرفة الملابس وتربطني به صداقة عظيمة، نحن محظوظون بوجود كريم».