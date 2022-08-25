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الرياضي

هكذا حكمت القرعة: هالاند وليفاندوفسكي يواجهان فريقيهما السابقين

هكذا حكمت القرعة: هالاند وليفاندوفسكي يواجهان فريقيهما السابقين
25 أغسطس 2022 22:18

 
اسطنبول (رويترز ) 

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سيواجه اثنان من أخطر المهاجمين في أوروبا فريقيهما السابقين بعد أن أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال لكرة القدم اليوم الخميس إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي في مواجهة فريقه السابق بروسيا دورتموند، بينما سيلعب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة مع بايرن ميونيخ.
وسيلتقي ريال مدريد حامل اللقب، والذي مدد رقمه القياسي بالحصول على البطولة للمرة 14 بفوزه على ليفربول في النهائي الموسم الماضي، مع رازن بال شبورت لايبزيج وشاختار دونيتسك وسيلتيك في المجموعة السادسة.
وبينما يعد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي على الورق من أبرز المرشحين لبلوغ دور الستة عشر بسهولة سيواجه غريمه الإسباني برشلونة الفائز بدوري الأبطال خمس مرات اختبارا صعبا أمام بايرن وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن في المجموعة الثالثة.
وسينتظر عشاق اللعبة على أحر من الجمر مشاهدة ليفاندوفسكي عند مواجهة فريقه السابق بايرن الذي فاز معه الدولي البولندي بثمانية ألقاب للدوري وثلاثة ألقاب لكأس ألمانيا إضافة للقب في دوري الأبطال وآخر في كأس العالم للأندية.
وأوقعت القرعة مانشستر سيتي بطل إنجلترا في المجموعة السابعة مع دورتموند واشبيلية وكوبنهاجن وسيأمل مدربه الإسباني بيب جوارديولا أن يساعد انضمام هالاند الفريق على الفوز بلقبه الأول في دوري الأبطال.
وسيستهل باريس سان جيرمان المملوك لجهات قطرية مشواره للفوز بلقبه الأول في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا في المجموعة الثامنة المحفوفة بالمخاطر مع يوفنتوس وبنفيكا ومكابي حيفا.
ويلتقي ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي مع أياكس أمستردام ونابولي ورينجرز في المجموعة الأولى.
وسيلعب تشيلسي الفائز باللقب في موسم 2020-2021 مع ميلان بطل إيطاليا في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا سالزبورج ودينامو زغرب.
وأوقعت القرعة أينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي مع توتنهام وسبورتنج لشبونة وأولمبيك مرسيليا في المجموعة الرابعة.

ليفاندوفسكي
إيرلينج هالاند
دوري أبطال أوروبا
قرعة دوري أبطال أوروبا
برشلونة
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