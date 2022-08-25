البايرن وبرشلونة والإنتر في «المجموعة النارية»



إسطنبول (أ ف ب)

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عن وقوع بايرن ميونيخ الألماني، في مواجهة برشلونة الإسباني، وجرت القرعة في إسطنبول التي ستكون مسرح المباراة النهائية في 10 يونيو 2023.

وبحكم وجود بايرن ميونيخ في المستوى الأول وبرشلونة في الثاني، أسفرت القرعة عن وقوعهما ضمن المجموعة ذاتها، وهي الثالثة التي ستكون نارية بوجود الإنتر الإيطالي أيضاً.

وشاءت الصدف أن تضع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة، في مواجهة فريقه السابق البايرن الذي تركه بعدما دافع عن ألوانه منذ 2014 وتُوج معه هدافاً للدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية.

ويتجدد الموعد بين الفريقين بعدما كانا في المجموعة ذاتها أيضاً الموسم الماضي، حين فاز البايرن ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 3-صفر.

وستكون المواجهة إعادة أيضاً لربع نهائي 2019-2020 الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، وحقق حينها النادي البافاري نتيجة تاريخية 8-2 في طريقه إلى اللقب السادس في تاريخه على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثامنة بجانب يوفنتوس الإيطالي، ليتواجه بالتالي مع جناحه السابق الأرجنتيني أنخل دي ماريا المنضم حديثاً إلى عملاق تورينو.

أما بالنسبة لريال مدريد الإسباني المتوج الموسم الماضي بلقبه الرابع عشر في المسابقة على حساب ليفربول الإنجليزي، فيبدو على الورق أمام مهمة سهلة، بعدما جاء في المجموعة السادسة بجانب لايبزج الألماني وشاختار دانييتسك الأوكراني وسلتيك الاسكتلندي.

وبالنسبة لوصيفه ليفربول، بطل المسابقة 6 مرات آخرها عام 2019، فجاء في المجموعة الأولى بصحبة أياكس أمستردام الهولندي ونابولي الإيطالي ورينجرز الاسكتلندي، بينما وقع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في المجموعة السابعة إلى جانب إشبيلية الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وكوبنهاجن الدنماركي.

ونظراً لإقامة مونديال قطر في فصل الشتاء، سيكون برنامج دور المجموعات مضغوطاً، حيث تقام المراحل الست على مدى شهرين، إذ أجبرت إقامة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الاتحاد الأوروبي على إجراء كل المباريات في غضون تسعة أسابيع بدءاً من 6 سبتمبر.

من ناحية أخرى، تُوج الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا في استفتاء الاتحاد الأوروبي، كما فاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل مدرب.