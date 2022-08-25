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الرياضي

بنزيمة المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية

بنزيمة المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية
25 أغسطس 2022 21:53


اسطنبول (أ ف ب) 

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كوفئ الفرنسي كريم بنزيمة على جهوده ومساهمته في قيادة فريقه ريال مدريد الإسباني للفوز بثنائية الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بنيله جائزة الاتحاد الأوروبي «ويفا» لكرة القدم لأفضل لاعب.
ويأتي اختيار الفرنسي البالغ 34 عاماً كأفضل لاعب في القارة العجوز خلفاً للإيطالي جورجينيو الذي نالها العام الماضي بعد قيادة منتخب بلاده الى لقب كأس أوروبا وفريقه تشلسي الإنجليزي الى لقب دوري الأبطال، ليعزز حظوظه في نيل الجائزة الأهم وهي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والمقرر منحها من قبل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية 17 أكتوبر.
وبعد قيادته ريال لإحراز لقب دوري الأبطال للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بفوزه في النهائي على ليفربول، رأى بنزيمة بأنه فعل كل ما في وسعه خلال الموسم ليكون المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية.
ولم يسجل في المباراة النهائية على ملعب «ستاد دو فرنس» بعد أن حمل هدف الفوز توقيع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، إلا أن الفرنسي تصدّر ترتيب هدّافي المسابقة القارية الأم الموسم الماضي مع 15 هدفاً، بينها 10 في الأدوار الإقصائية.
وقال لقناة «كانال بلوس» بعد المباراة رداً على سؤال عمّا إذا كان يفكر بالكرة الذهبية «بالطبع...الآن سأنضم الى المنتخب الوطني ولكن أعتقد أنه على صعيد النادي لا يمكنني القيام بأفضل من ذلك. سنرى ما سيحصل. على كل حال، أنا فخور بما حققته».
وأنهى المهاجم الفرنسي الموسم الماضي برصيد 44 هدفاً مع ريال مدريد في جميع المسابقات، بينها 27 في الدوري أسهمت بتتويج الفريق بطلاً لإسبانيا.
سجل «هاتريك» أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي في الدورين ثمن النهائي وربع النهائي توالياً، بالاضافة الى هدف إياباً ضد النادي اللندني وثلاثة أهداف في مباراتين ضد الفريق الإنجليزي الآخر مانشستر سيتي في نصف النهائي.
قال في إشارة الى الـ«ريمونتادا» الرائعة التي حققها ريال مرات عدة في طريقه الى النهائي وأصبح أول فريق يتوج باللقب رغم خسارته ثلاث مباريات في الأدوار الإقصائية «ليس هناك حظ، بإمكانك أن تكون محظوظاً مرة واحدة، ولكن ليس في كل مرة. استحققنا الفوز، لقد قمنا بمجهود كبير، عدنا كل مرة ولم نستسلم».
وبات في رصيد بنزيمة خمسة ألقاب في دوري الأبطال وأكد أن إنهاءه الموسم في صدارة هدافي البطولة هو «استثنائي، ولكن الأمر الأهم هو الفوز باللقب الخامس في دوري الأبطال». 

كريم بنزيمة
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جائزة أفضل لاعب في العالم
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