كيف تنظر لقرعة دور المجموعات لدوري الأبطال؟



اسطنبول (رويترز)

سيلتقي ريال مدريد حامل اللقب مع رازن بال شبورت لايبزيج وشاختار دونيتسك وسيلتيك في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما يواجه برشلونة منافسيه بايرن ميونيخ وإنتر ميلان بعد سحب القرعة اليوم الخميس في اسطنبول.

وحقق ريال لقبه 14 في دوري الأبطال ليمدد رقمه القياسي بفوزه على ليفربول في النهائي الموسم الماضي، وعلى الورق يعد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي من أبرز المرشحين لبلوغ دور الستة عشر بسهولة عن المجموعة السادسة.

وسيتقابل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة مع فريقه السابق في دور المجموعات بعد أن أوقعت القرعة الفريق الإسباني الفائز باللقب خمس مرات مع بايرن ميونيخ في المجموعة الثالثة بالإضافة إلى إنتر ميلان وفيكتوريا بلزن.

وسيواجه إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أيضا فريقه السابق بعد أن أوقعت القرعة بطل إنجلترا في المجموعة السابعة مع بروسيا دورتموند واشبيلية وكوبنهاجن.

وسيستهل باريس سان جيرمان مشواره في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا في المجموعة الثامنة المحفوفة بالمخاطر مع يوفنتوس وبنفيكا ومكابي حيفا.

ويلتقي ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي مع أياكس أمستردام ونابولي ورينجرز في المجموعة الأولى.

وسينطلق دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا قبل موعده المعتاد في السادس من سبتمبر وسينتهي قبل نهائيات كأس العالم التي ستنطلق في قطر 20 نوفمبر.

وسينطلق دور خروج المغلوب في دوري الأبطال في فبراير بينما سيقام النهائي في اسطنبول في يونيو.



وفيما يلي القرعة:

المجموعة الأولى:

أياكس

ليفربول

نابولي

رينجرز



المجموعة الثانية:

بورتو

أتليتيكو مدريد

باير ليفركوزن

كلوب بروج



المجموعة الثالثة:

بايرن ميونيخ

برشلونة

إنتر ميلان

فيكتوريا بلزن



المجموعة الرابعة:

أينتراخت فرانكفورت

توتنهام

سبورتنج لشبونة

مرسيليا



المجموعة الخامسة:

ميلان

تشيلسي

سالزبورج

دينامو زغرب



المجموعة السادسة:

ريال مدريد

رازن بال شبورت لايبزيج

شاختار دونيتسك

سيلتيك



المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي

اشبيلية

بروسيا دورتموند

كوبنهاجن



المجموعة الثامنة:

باريس سان جيرمان

يوفنتوس

بنفيكا

مكابي حيفا