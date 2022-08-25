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الرياضي

النصر يطلق شعاره «الجديد»

النصر يطلق شعاره «الجديد»
25 أغسطس 2022 22:00

معتصم عبدالله (دبي)

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أطلق نادي النصر رسمياً مساء أمس هويته وشعاره الجديدين، عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء تصميم الشعار الجديد للعميد باللونين الأزرق والأبيض، لاستاد آل مكتوم معقل الفريق، وأحاط حرف V باللغة الإنجليزية والمأخوذ من كلمة «Victory» بالملعب العريق، فيما اعتلى تاريخ تأسيس النادي في 1945 الشعار، بجانب كلمة «دبي» التي تأسس فيها النادي.
وجرى الإعلان عن الهوية والشعار الجديد للنادي من خلال فيديو ترويجي بمشاركة عدد من نجوم «الأزرق» من لاعبي الأجيال السابقة، بجانب نجوم الفريق الحاليين في كرة القدم وغيرها من الألعاب الجماعية والفردية في النادي، وحمل الفيديو الترويجي شعار «لمحة من الماضي ونظرة إلى المستقبل»، ويعد الشعار الحالي «الخامس» في تاريخ النادي على مدار أكثر من 7 عقود.

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