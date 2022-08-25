أوراوا إلى نهائي «أبطال آسيا» بـ «هدف ذهبي» وركلات الترجيح



سايتاما (أ ف ب)

بلغ أوراوا ريد دايموندز الياباني نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بتغلبه بركلات الترجيح 3-1 على تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي في سايتاما، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل مثير 2-2 في الدقيقة الأخيرة.

وتألق الحارس شوساكو نيشيكاوا الذي تصدى لركلتين ترجيحيتين أمام جماهيره، بعد مباراة نارية شهدت تسجيل الفريق الفائز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني عندما كان يستعد تشونبوك للاحتفال.

وقال الحارس الياباني إن «الجمهور كان يساندني خلال ركلات الترجيح ووضع الضغط على لاعبيهم (تشونبوك). لقد استمتعت بركلات الترجيح، قاتلنا طيلة 120 دقيقة ولم نستسلم أبداً حتى صافرة النهاية. من الرائع الاحتفال مع الجماهير التي جاءت إلى هنا».

وسجل البديل الدنماركي كاسبر يونكر هدف التعادل في الدقيقة 120 ليأخذ المباراة إلى ركلات الترجيح بعد أن ظن البديل الآخر هان كيوو-وون أنه منح فريقه بطاقة العبور إلى المباراة النهائية (116).

وعلق يونكر على هدفه بالقول «يا لها من مباراة متقلبة. التأخر 1-2 في الوقت الإضافي صعب للغاية لكننا واصلنا القتال... هذه الذهنية يجب أن تنتشر عند الجميع لأن الأمر رائع بكل بساطة».

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل 1-1 بعد أن تقدم أوراوا باكرًا عبر يوسوكي ماتسوو، فيما عادل باسك سونج-هو للكوريين من ركلة جزاء (55).

ويُقام النهائي يومي 19 و26 فبراير من العام المقبل بنظام ذهاب وإياب ضد فريق من غرب القارة، علمًا أن الهلال السعودي حامل اللقب لا يزال في المنافسة.

وصل أوراوا، بطل آسيا عامي 2007 و2017، إلى نصف النهائي بفورمة تهديفية مذهلة بعد أن سجل 20 هدفًا في مبارياته الأربع الأخيرة في المسابقة القارية، آخرها خلال فوزه 4-صفر على باثوم يونايتد التايلاندي الاثنين في ربع النهائي وقبلها على جوهور دار التعظيم الماليزي 5-صفر في ثمن النهائي.

من جهته، دخل تشونبوك، بطل 2006 و2016، وهو مرهق بعد أن احتاج إلى التمديد في آخر مباراتين لتجاوز عقبة فيسيل كوبي الياباني 3-1 في ربع النهائي ومواطنه دايجو أف سي 2-1 في دور الـ16 الأسبوع الماضي.

وكان هذا اللقاء السابع بين الفريقين في المسابقة القارية الأم، والثاني في الأدوار الاقصائية وكان التفوق مجددًا من نصيب أوراوا بعد ربع نهائي عام 2007 عندما أقصى حامل اللقب حينها في طريقه للفوز بالكأس.

أقيمت جميع مباريات الأدوار الاقصائية لمنطقة الشرق في المدينة اليابانية سايتاما بنظام مباراة واحدة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن مباريات الغرب تقام في فبراير 2023 وتجمع الهلال السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي، الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكستاني، الدحيل القطري مع مواطنه الريان والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وكان الهلال السعودي أحرز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه (رقم قياسي)، بفوزه على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر في نوفمبر الماضي بالرياض.