ديوكوفيتش يغيب فلاشينج ميدوز بسبب «لقاح كورونا»



باريس (أ ف ب)

أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش الخميس، قبيل قرعة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، أنه لن يتمكن من المشاركة في آخر البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الاثنين المقبل، لأنه غير قادر على دخول الأراضي الأميركية بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لكورونا.

وقال ديوكوفيتش في حسابه على تويتر «لسوء الحظ، لن أتمكن هذه المرة من السفر إلى نيويورك من أجل المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة... حظاً سعيداً لزملائي اللاعبين! سأُبقي نفسي في حالة بدنية جيدة وحالة ذهنية إيجابية بانتظار العودة إلى المنافسة».

وتمسك الصربي بأمل ضئيل بأن تجري السلطات الأميركية تعديلاً على الإجراءات الصحية التي تفرض على القادمين إليها أن يكونوا ملقحين ضد فيروس كورونا، إلا أن هذا الأمر لم يحصل ما فرض عليه الغياب عن البطولة الكبرى الثانية للموسم بسبب هذا الأمر بعد أستراليا المفتوحة.

وسبق لديوكوفيتش نفسه أن استبعد غداة تتويجه بلقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى بعد فوزه على الأسترالي نيك كيريوس في نهائي ويمبلدون، أن يشارك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في ظل تمسكه برفض تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وحسب القوانين السارية حالياً في الولايات المتحدة، فاستمرار رفض ابن الـ35 عاماً للقاح ضد «كوفيد-19» عنى أنه غير قادر على المشاركة في فلاشينج ميدوز، وسبق للصربي أن دفع ثمن رفضه تلقي اللقاح بترحيله في بداية العام الحالي من أستراليا، وبالتالي مُنِعَ من خوض أولى البطولات الأربع الكبرى وحُرِمَ من محاولة الفوز بلقبه العاشر في ملبورن والحادي والعشرين في الـ«جراند سلام»، لكنه عوض في ويمبلدون وبات ثاني أكثر اللاعبين إحرازاً للألقاب الكبرى خلف الإسباني رافايل نادال (22) وأمام السويسري روجيه فيدرر (20).

وقال ديوكوفيتش بعد وصوله إلى صربيا متوجاً بلقب ويمبلدون «في الوقت الحالي، لا أستطيع الذهاب إلى الولايات المتحدة. آمل الحصول على أخبار إيجابية لكن ليس هناك الكثير من الوقت، لا أعلم...».

وتابع: «أود خوض بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكن إذا لم يحدث ذلك فلن تكون نهاية العالم ولن تكون أول بطولة كبرى أنسحب منها. من المهم بالنسبة لي أن أبقى بصحة جيدة جسدياً وعقلياً كي أتمكن من مواصلة اللعب لفترة طويلة وستأتي بالتأكيد فرص للقيام بذلك».

ولن يتمكن ديوكوفيتش بالتالي من محاولة الفوز بلقب البطولة الأميركية للمرة الرابعة في مسيرته بعد أعوام 2011 و2015 2018.

وبعد حرمانه من الدفاع عن لقبه في أستراليا، استفاد غريمه نادال من غيابه لكي يتوج بلقبه الكبير الحادي والعشرين وينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الصربي وفيدرر، قبل أن يضيف لقباً آخر بتتويجه بطلاً لرولان جاروس الفرنسية.

ونتيجة عدم قدرته على السفر إلى الولايات المتحدة، غاب ديوكوفيتش عن دورات الألف نقطة للماسترز في إنديان ويلز وميامي وسينسيناتي ومونتريال الكندية.