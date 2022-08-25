«البريميرليج» يحطم «قياسية الإنفاق» في «الميركاتو الصيفي»



لندن (أ ف ب)

حطمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سجلها في الإنفاق على التعاقدات خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية، حسب ما أفادت شركة «ديلويت» المختصة في مجال التدقيق المالي «فوتبول ماني ليج».

ووفق الدراسة التي أجرتها ديلويت، فقد بلغ إجمالي الإنفاق من قبل 20 فريقاً في «البريميرليغ» 1.5 مليار جنيه إسترليني «1.7 مليار دولار»، لتدعيم صفوفها بلاعبين جدد حتّى اليوم «الخميس»، مقابل 1.43 مليار جنيه إسترليني في عام 2017 والذي كان يشكل رقماً قياسياً سابقاً في الإنفاق.

كما تجاوز الرقم الحالي الذي أُنفق منذ 10 يونيو، وهو موعد الافتتاح الرسمي لسوق الانتقالات الصيفية، ما تم إنفاقه خلال «ميركاتو» الصيف والشتاء معاً في الموسم الماضي، والذي وصل إلى 1.44 مليار جنيه إسترليني.

ومع بقاء أسبوع على إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في الأوّل من سبتمبر، من الممكن أن تحطم الأندية الإنجليزية خلال هذه الفترة فقط الرقم القياسي المطلق للإنفاق في موسم بكامله، وهو 1.86 مليار جنيه إسترليني، والذي سُجل موسم 2017-2018.

قال المدير المساعد في مجموعة «ديلويت سبورتس بيزنس جروب» كريس وود «المستويات القياسية للإنفاق التي رأيناها في فترة الانتقالات الصيفية هذه حتى الآن، تقدّم إشارة إلى أن نماذج الأعمال لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز تتعافى بعد الكوفيد».

تابع «في حين أن هذا الأمر مشجع، لا يمكن المبالغة في أهمية قيام الأندية، بوضع سياسات إنفاق مسؤولة ومستدامة» مؤكداً أنه «يجب أن توازن الأندية بين رغبتها في أن تكون قادرة على المنافسة على أرض الملعب، مع الحاجة إلى حماية الجدوى المالية والعملية طويلة الأجل».

وتعاقدت أندية «البريميرليج» مع 135 لاعباً هذا الصيف، محطمة الأرقام السابقة في سوق الانتقالات الصيفية عامي 2019 و2020، في حين تعاقدت مع 148 لاعباً في صيف 2021.

وأقدمت الأندية على دفع رسوم انتقال في ثلثي هذه التعاقدات، بما فيها 14 لاعباً منفصلاً انتقلوا مقابل رسوم تم الإبلاغ عنها تزيد على 30 مليون جنيه إسترليني.

وتصدرت تلك القائمة صفقة انتقال المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز من بنفكيا البرتغالي إلى ليفربول ،حيث وصلت قيمتها إلى 85.5 مليون جنيه إسترليني.

وأنفق تشيلسي 60 مليوناً للتعاقد مع الإسباني مارك كوكوريا و47.5 مليوناً لاستقدام رحيم سترلينج من مانشستر سيتي و34 مليوناً مقابل السنغالي خاليدو كوليبالي.

من ناحيته، خصص مانشستر يونايتد 60 مليوناً لشراء البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بينما دفع مانشستر سيتي 50 مليوناً للنرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق. وبدوره، أنفق أرسنال 77 مليوناً للحصول على خدمات الثنائي المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس والمدافع الأوكراني أولكسندر زينتشينكو من مانشستر سيتي.

وأنفق توتنهام 60 مليوناً لشراء المهاجم البرازيلي ريشارليسون من إيفرتون، في حين نشطت أندية وست هام ونوتنجهام فوريست وولفرهامبتون أيضا في سوق الانتقالات بإجراء تعاقدات كبيرة.