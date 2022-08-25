6 فرق في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لـ «طائرة السيدات»



أبوظبي (الاتحاد)

تستعد النسخة الأولى من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات للانطلاق يوم غد، بمشاركة ستة فرق وتمثل دورة الإمارات في البطولة فرق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، ونادي الوصل، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة سيدات الشارقة، إلى جانب نادي جامعة نورة من المملكة العربية السعودية، ونادي سلوى الصباح من الكويت، ونادي البحرين وتقام المنافسات في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

ويأتي الهدف من تنظيم البطولة تأكيداً على مساعي أكاديمية فاطمة بنت مبارك لتطوير المواهب الرياضية على المستوى المحلي وتوفير الرعاية اللازمة لها، ومنحها الفرصة للمشاركة في المنافسات بانتظام، واستقطاب الجماهير لمتابعة الأنشطة الرياضية المختلفة.

وقالت فاطمة العامري من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «نتطلع لاستضافة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات التي تتيح الفرصة للاعبات الطموحات من أجل تطوير مستوياتهن في مختلف أرجاء المنطقة، والمشاركة في هذه المباريات ضمن بيئة تنافسية لاختبار ما تمتلكه اللاعبات من قدرات».

وأضافت: «عملنا على الاهتمام بتنظيم كافة العناصر التي تقوم عليها البطولة لضمان تقديم أعلى مستوى ممكن، وقد استعدت جميع الفرق الستة بشكل جيد لتقديم أفضل أداء لها في هذه المسابقة، وستكون الفرق حريصة على المساهمة في إنجاح هذا الحدث، نتمنى كل التوفيق للفرق المشاركة، ونحن على ثقة من أننا سنشهد عدداً من المباريات الرائعة في لعبة كرة الطائرة والمنافسات الندية خلال الحدث».

وتشهد بطولة كأس الخليج للكرة الطائرة التي تستمر على مدار ستة أيام وتستمر حتى الأربعاء، توزيع الفرق المشاركة ضمن مجموعتين على أن تُلعب المباريات من الجمعة إلى الأحد، وتضم المجموعة الأولى: نادي سلوى الصباح، ونادي البحرين، ونادي سيدات الشارقة، بينما تضم المجموعة الثانية: نادي الوصل، ونادي نورة السعودي، وفريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك.

وتفتتح فعاليات البطولة باللقاء الذي يجمع بين نادي سلوى الصباح في مواجهة نادي سيدات الشارقة، والذي يقام اليوم في الرابعة عصراً، تليها المباراة بين فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، ونادي نورة السعودي عند الساعة السادسة ونصف مساء.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، فيما تقام المباراة النهائية لتتويج الفريق الذي سيحمل لقب البطولة يوم الاربعاء المقبل.

وكانت الفرق الستة المشاركة في البطولة قد حضرت قبيل انطلاق بطولة كأس الخليج للكرة الطائرة، اجتماعاً فنياً قدّم فيه المسؤولون تفاصيل موسعة عن تنظيم المسابقة وقواعدها.

وأقامت أكاديمية فاطمة بنت مبارك، الجهة المنظمة للبطولة، علاقات تعاون رئيسة مع مؤسسات رائدة في جميع أنحاء الإمارات في سبيل ضمان النجاح بتنظيم الحدث. وسيكون كل من اتحاد الطائرة وشركة الرؤية العالمية للاستثمارات، الشريك الرسمي في البطولة، ومجلس أبوظبي الرياضي الشريك الداعم، وقنوات أبوظبي الرياضية الشريك الإعلامي الرسمي، وديوان الرئاسة الشريك البلاتيني، ومواصلات الإمارات شريك النقل الرسمي، فيما سيكون مستشفى برجيل الشريك الطبي الرسمي.