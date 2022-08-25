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الرياضي

«أوروبا المتعددة» تجذب 5. 1 مليون زائر

«أوروبا المتعددة» تجذب 5. 1 مليون زائر
25 أغسطس 2022 17:54

ميونيخ (د ب أ)


أعلن منظمو بطولة أوروبا متعددة الرياضات «ميونيخ 2022»، أن البطولة والفعاليات الثقافية المحيطة بها جذبت حوالي مليون و470 آلف زائر.

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وذكر بيان للجنة المنظمة، أن 200 ألف مشجع شاهدوا فقط منافسات سباق الطريق للرجال خلال البطولة الأوروبية التي جرت من 11 إلى 21 أغسطس الجاري.
وتنافس 4024 رياضياً على 175 ميدالية ذهبية في منافسات ألعاب القوى والكرة الطائرة الشاطئية والكانوي والدراجات والجمباز والتجديف والتسلق الرياضي وتنس الطاولة والترياثلون، وخلال العديد من الفعاليات تم السماح للجماهير بالحضور دون مقابل مالي.
وقال ماريون شون الرئيس التنفيذي للمتنزه الأولمبي في ميونيخ: نجحنا في استقدام الرياضة للناس، بمقدورنا أن نشعر بالفخر إزاء ذلك، نشعر بسعادة كبيرة، نضع معايير جديدة ونترك إرثاً مستداماً.
وأوضح البيان أن ناهويل كارابانا عداء أندورا تلقى جائزة اللعب النظيف في نهاية البطولة، نظراً لمحاولته مساعدة منافسه الدنماركي أكسيل فانج كريستنسن على النهوض بعد أن سقط خلال تصفيات سباق 3000 متر موانع.

 

ألعاب القوى
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بطولة أوروبا لألعاب القوى
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