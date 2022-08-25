«أبوظبي للدراجات» يبرم العديد من الصفقات



أبوظبي (الاتحاد)



سجل نادي أبوظبي للدراجات مكتسبات مهمة وكبيرة، خلال الفترة الصيفية الحالية، ونجح في إعداد برامجه وخطته للموسم الجديد، ضمن تحضيراته الحافلة التي شهدت مجموعة متنوعة من البرامج، في محاور عدة، تهدف للارتقاء بمستوى الدراجين ومواكبة مستجدات التجارب الاحترافية العالمية.

وجاءت أولى البرامج بنجاح تجربة معايشة نجوم نادي أبوظبي للدراجات، اللاعبين محمد المطيوعي، وعبدلله علي مع فريق الإمارات للمحترفين، بوصفهم أبطال الإمارات لفئة تحت الـ23، حيث خاض النجمان الواعدان المعسكر التدريبي لفريق الإمارات في إيطاليا، ومتابعة مجموعة مهمة من التجارب والاطلاع على حياة نجوم العالم ونمط النظام الغذائي والتدريبات اليومية، وخطط التكتيك وطريقة التعامل في السباقات العالمية.

في المقابل، أقام نادي أبوظبي للدراجات معسكراً تحضيرياً داخلياً للاعبين الصغار والناشئين في الفجيرة من 10 إلى 24 أغسطس الجاري، بإشراف الكوادر التدريبية والفنية للوقوف على جاهزية اللاعبين للموسم الجديد، كما دخل فئة الكبار وتحت 23 سنة بمعسكر خارجي تحضيري في غرناطة الإسبانية من 15 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبل.

ويقيم نادي أبوظبي للدراجات بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي طلعات مجتمعية كل ثلاثاء وخميس، خلال أغسطس في جزيرة الحديريات، بمشاركة مجتمعية واسعة، وضمن تحضيراته الحافلة للموسم الجديد، وتعزيز موقعه للمنافسة في جميع البطولات والمشاركات الرسمية، أبرم النادي العديد من صفقات انضمام لاعبين جدد في مختلف الفئات العمرية، حيث ضم في فئة الكبار كلاً من حمد المهيري وأحمد المري، وفي فئة تحت 23 سنة نبيل الفارس وأسامة الصبيحي.

من جهته، قال النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات: حريصون على تقديم أفضل التجارب والبرامج الداعمة لخطط التطوير، والارتقاء في كافة المعسكرات والتجارب الاحترافية وانتداب لاعبين جدد، إيماناً بأهمية التحضير المبكر، والعمل على إعداد كافة الفرق واللاعبين للموسم الجديد بجميع المسابقات والاستحقاقات الرسمية.

وأضاف: سعداء بمجموعة البرامج التي جاءت، لتؤكد التزامنا التام بمواصلة تطبيق أعلى المعايير، من أجل إعداد لاعبينا، ورفدهم بمزيد من الخبرات والمعسكرات التحضيرية في ضوء الاستعدادات لمسابقات الموسم المقبل.