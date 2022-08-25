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الرياضي

سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي

سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
25 أغسطس 2022 16:44

رأس الخيمة (وام)


أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية الرياضة باعتبارها أحد القطاعات التي تساهم في تعزيز حضور ومكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وأوضح سموه أن الارتقاء بمنظومة الرياضة عامل رئيسي في تعريف العالم بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصره بمدينة صقر بن محمد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي، وقيس عبد الله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي نائب رئيس اتحاد الرجبي، وعدداً من أعضاء الاتحاد. 

 

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وأشاد سموه بالجهود المميزة لاتحاد الرجبي وبدور القائمين عليه في تعزيز ونشر هذه الرياضة وتطوير كوادرها على مستوى الدولة، ومدى أهمية ذلك في إتاحة فرصة التنافس والتلاقي بين شباب الإمارات ونظرائهم من مختلف أنحاء العالم.
وقال: «الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي، وقطاع مهم يعكس مدى التطور الحضاري والازدهار الذي تشهده الدولة في المجالات كافة. وبقدر حرصنا على الرياضات التراثية التي نفخر بها والمرتبطة ارتباطاً وجدانياً بأبناء الإمارات، فإننا نحرص في الوقت ذاته على تطوير رياضات جديدة تصب في خدمة تعزيز حضور الإمارات على خريطة الرياضة العالمية».
وأشار إلى أن الاهتمام بالجانب الرياضي عامل أساسي للارتقاء بأفراد المجتمع وتحقيق جودة الحياة، وتشجيع شباب الوطن على المساهمة الفاعلة في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة في الدولة. 

واطلع سموه على خطط وبرامج الاتحاد، وأهم البطولات والمشاركات المحلية والخارجية المقبلة، وشدد على ضرورة الاهتمام بالأجيال الشابة وتحقيق تطلعاتهم وتطوير قدراتهم ومواهبهم وإمكاناتهم لتعزيز دورهم في المجتمع، مؤكداً أنهم عماد المستقبل في المجالات كافة.

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