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الرياضي

«الشباب» إلى الدور الثاني في «آسيوية الطائرة»

«الشباب» إلى الدور الثاني في «آسيوية الطائرة»
25 أغسطس 2022 16:34

 
معتصم عبدالله (دبي)

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تأهل منتخب الشباب إلى الدور الثاني من البطولة الآسيوية للكرة الطائرة تحت سن 20 عاماً في نسختها 21، والمقامة حالياً بالبحرين، وينتظر «الأبيض» القرعة لمعرفة هوية المنافس في مباريات تحديد المراكز من الأول وحتى الثاني عشر.
واستهل منتخبنا مشواره في المشاركة القارية ضمن المجموعة الرابعة بالخسارة أمام تايلاند 0-3، بالأشواط «25- 16,25- 18,25- 17»، وفاز في الثانية بقرار إداري بنتيجة 3-0 بعد انسحاب أوزبكستان.
وأقر الاتحاد الآسيوية نظاماً جديداً للنسخة البطولة الحالية، حيث تم توزيع المنتخبات المشاركة على 6 مجموعات، ضمت الأولى البحرين، وهونج كونج والسعودية، والثانية إيران، واليابان والهند، والثالثة كوريا الجنوبية، وقطر والكويت، والرابعة تايلاند والإمارات، بعد انسحاب أوزبكستان، ضمت الخامسة العراق، وأستراليا وبنجلادش، والسادسة الصين، والصين تايبيه وباكستان.

الإمارات
الكرة الطائرة
البحرين
أوزبكستان
تايلاند
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