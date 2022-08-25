«أبوظبي للشطرنج» يوقع شراكة مع «الإيطالية الدولية»



أبوظبي (وام)



وقع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، اتفاقية شراكة مع المدرسة الإيطالية الدولية، لإنشاء فرع لأكاديمية أبوظبي الدولية للشطرنج التابعة للنادي بمقر المدرسة الإيطالية الدولية بمدينة خليفة.

وقع الاتفاقية على هامش مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، سهيل عبد الرحيم العوضي مدير التطوير والاحتراف في نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وجانيت ديسجاردينز مديرة المدرسة.

وحظي اليوم قبل الأخير من المهرجان بحضور عدد من مسؤولي اللعبة، منهم محمد المضيحكي رئيس الاتحاد القطري للشطرنج، ويوسف المطوع، أمين السر العام، وحمد التميمي المدير التنفيذي، وحسين الخوري رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وسهيل العوضي مدير المهرجان، وطلال الزعابي نائب رئيس نادي الشارقة السابق، وسلطان علي الطاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج رئيس الجهاز الفني. وعلى صعيد منافسات بطولة «الأساتذة» في المهرجان، عاد الهندي أرجون اريكياسي للصدارة منفرداً برصيد 6.5، بعد فوزه على الصيني وانج هاو في مباراة قوية، ليتقدم على منافسيه وعددهم 9 لاعبين برصيد 6 نقاط لكل منهم، وتحسم الجولة الأخيرة ترتيب المراكز العشرة الأولى. وضمن منافسات البطولة «المفتوحة»، تصدر الهندي براسانا الترتيب للمرة الأولى برصيد 7.5 نقطة، مستفيداً من الخسارة الأولى لمواطنه روهيت، والتي أفقدته المركز الأول، ليتقاسم المركز الثاني برصيد 7 نقاط مع 3 لاعبين آخرين، وهم محمد زاده سايروف، وميرازيز كوزييف من أوزبكستان، والأرميني تيجران أزاريان.

وفي بطولة الناشئين، حسم الإيراني رضا مهداوي اللقب لمصلحته، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على الهندي روهيت، ووصوله إلى النقطة 8.5، وتبعه الهندي اديتا فارون، بينما حل علي زاده لاعب أذربيجان ثالثاً.