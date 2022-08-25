أومتيتي.. إعارة على حساب برشلونة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أخيراً.. عثر الفرنسي صامويل أومتيتي «28 عاماً» قلب دفاع برشلونة الإسباني، على نقطة انطلاق جديدة في الدوري الإيطالي «الكالشيو»، لعله يعود إلى سابق مستواه الذي ظهر عليه في مونديال روسيا 2018، إذ أن «البارسا» توصل إلى اتفاق مع ليتشي الإيطالي الصاعد من الدرجة الأولى «سيري ب»، على إعارة أومتيتي حتى نهاية الموسم، على أن يتحمل «الكتالوني» راتبه طوال هذه المدة، وربما يتحمل أيضاً بعض المكافآت.

ومن المنتظر أن يصل المدافع الفرنسي إلى إيطاليا مساء اليوم، ليجري بعد ذلك الكشف الطبي الذي يمثل العقبة الأخيرة قبل التوقيع النهائي على عقد الإعارة.

وكان أومتيتي وصل برشلونة في 2016، قادماً من أوليمبيك ليون الفرنسي.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية وإيطالية وثيقة الصلة بالناديين أن أومتيتي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في «صيف 2026»، مصمم على استعادة مستواه العالي الذي ظهر به خلال مونديال روسيا، على أمل أن يلفت نظر ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب «الديوك»، وربما كان انتقاله إلى ليتشي هذا الموسم بمثابة «فرصة أخيرة» له، للعودة مجدداً إلى الأضواء.

ولم يكن بمقدور برشلونة اللجوء إلى فسخ عقده من جانب واحد أو تسريحه، لأن مثل هذا الإجراء يكلفه الكثير من المال.

وعانى أومتيتي كثيراً من الإصابات طوال المواسم الأخيرة، ولم يشارك إلا فيما ندر، بل إن تشافي هيرنانديز المدير الفني لم يصطحبه مع الفريق، خلال جولته الخارجية في مرحلة الإعداد قبل انطلاق الموسم.

وذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة سعى خلال الأشهر الأخيرة إلى إيجاد أنسب السبل لإعادة أومتيتى إلى حالته الطبيعية ومستواه السابق. ونوهت إلى أن هذا الرحيل المؤقت لأومتيتي، لن يسمح بخفض هيكل الرواتب في «البارسا»، لأن «الكتالوني» هو الذي سيتكفل بدفع راتبه، وبالتالي لن يسمح بتسجيل مواطنه الفرنسي جول كوندي قلب الدفاع القادم من إشبيلية في قائمة الفريق في الدوري الإسباني «الليجا».

جدير بالذكر أن برشلونة يأمل في رحيل لاعبين آخرين قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، منهم المهاجم الهولندي ممفيس ديباي والجابوني بيير- إيميريك أوباميانج والدانمركي مارتن برايثوايت، حتى يستطيع أن يجمع 20 مليون يورو مطلوبة لتسجيل مدافع الفريق الأندلسي السابق، لأنه الوحيد الذي لم يُسجل حتى الآن في قائمة الفريق في «الليجا».