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الرياضي

سليماني.. «ثقة القلب»!

سليماني.. «ثقة القلب»!
25 أغسطس 2022 20:00

 
باريس (أ ف ب) 

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تعاقد المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، مع بريست الفرنسي لموسم واحد، مع خيار التجديد لموسم إضافي، عقب فسخ عقده مع فريقه السابق سبورتينج البرتغالي، حسب ما أفاد النادي الفرنسي.
قال المهاجم البالغ 34 عاماً في بيان نشره بريست: تكلمت مع جريج «المدير الرياضي جريجوري لورنزي»، والمدرب الأرمني ميشال دير زاكاريان، وشعرت بالثقة من قبلهما، هذا هو الأهم في كرة القدم.
بدأ سليماني صاحب البنية الجسدية الصلبة والضربات الرأسية القوية، على غرار زميله الجديد ستيف مونييه من بنين، مسيرته في شباب بلوزداد، قبل أن يغادر إلى القارة الأوروبية، حيث تنقل بين سبورتينج (2013-2016)، وليستر سيتي الإنجليزي (2016-2018)، وفنربغشة التركي (2018-2019)، وموناكو (2019-2020).
وبعدما وصل بعقد حر إلى ليون في يناير 2021، عاد مجدداً بعد عام إلى سبورتينج قبل أن يجد نفسه خارج تشكيلة الفريق بدءاً من أبريل.
وأشاد دير زاكاريان عندما سُئل عن شائعات اقتراب التعاقد مع سليماني بعد الفوز على أنجيه 3-1 ضمن منافسات المرحلة الثالثة: لقد كان دائماً لاعباً جيداً، وأظهر ذلك خلال دفاعه عن ألوان ليون أو موناكو. إنه مهاجم جيد.
وسيلعب الهداف التاريخي لمنتخب «ثعالب الصحراء» بـ 41 هدفاً في 88 مباراة دولية، إلى جانب مواطنيه لاعب الوسط هاريس بلقبلة والمهاجم يوسف بلايلي الذي تسبب وصوله إلى بريست في يناير الماضي في تدفق المشجعين الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي للنادي.
ويحتل بريست المركز السابع برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل أمام مرسيليا 1-1 وهزيمة أمام لنس 2-3.

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