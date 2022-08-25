برشلونة وريال مدريد.. «الفاصل 5 كيلو»!

مراد المصري (دبي)



أدت الأعمال الإنشائية في ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بريال مدريد، إلى خوض الفريق أول ثلاث مباريات له خارج الديار هذا الموسم، في الدوري الإسباني لكرة القدم، مما يعني أن الجولة المقبلة ستشهد ظاهرة نادرة بخوض برشلونة وريال مدريد مباراتيهما في توقيت متقارب بنفس اليوم، على بُعد 5 كلم فقط في نفس المدينة!

برشلونة وريال مدريد سيتواجدان معاً في مدينة برشلونة يوم الأحد المقبل، لخوض مباراتيهما في الجولة الثالثة للدوري الإسباني، حيث يلتقي «الكتالوني» مع ريال بلد الوليد، ويزور «الملكي» إسبانيول.

اللافت أن الفريقين لن يلعبا في نفس اليوم في ذات المدينة، ولكن أن المسافة الفاصلة بين ملعبي كامب نو الخاص ببرشلونة و«أر سي دي إيه» الخاص بإسبانيول تناهز نحو 5 كلم.

هذه المسافة الفاصلة القصيرة في نفس المدينة، تعني أن هناك فرصة فريدة للجماهير لمشاهدة الفريقين بشكل مباشر في الملعب في نفس اليوم، حيث ستكون هناك 30 دقيقة تفصل بين نهاية مباراة برشلونة وانطلاق لقاء ريال مدريد.

ريال مدريد خاض أول مباراتين خارج الديار، محققاً الفوز على ألميريا وسيلتا فيجو، وبعد لقاء إسبانيول سيبدأ مشواره في ملعب سانتياجو برنابيو من الجولة الرابعة، بلقاء ريال بيتس، حيث يخضع ملعب العاصمة للإنشاءات وستزيد سعته إلى 72 ألف متفرج هذا الموسم.

برشلونة يبحث عن تحقيق الفوز الأول على ملعبه كامب نو هذا الموسم، بعد التعادل في المباراة الافتتاحية بدون أهداف أمام رايو فاليكانو.

إقليم كتالونيا سيكون حافلاً بالمباريات في هذه الجولة، حيث تنطلق «الليجا» من هناك أيضاً ليلة الجمعة بلقاء جيرونا الصاعد حديثاً هذا الموسم مع سيلتا فيجو.