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الرياضي

4 ألقاب آسيوية في نصف نهائي الشرق

4 ألقاب آسيوية في نصف نهائي الشرق
25 أغسطس 2022 15:08

 
سلطان آل علي (دبي)


يترقب عشاق الكرة الآسيوية عامة، وشرق القارة خصوصاً، المواجهة المنتظرة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بين أوراوا ريدز الياباني وتشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، ويخوض الفريقان اللقاء بطموح متجدد نحو التأهل للنهائي وحصد اللقب الثالث لكلٍ منهما.
أوراوا يصل إلى نصف النهائي، بعد 8 مباريات، كانت حصيلتها 6 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة، سجل خلالها الفريق الياباني 29 هدفاً، بمعدل 5 أهداف في المباراة، ولم يستقبل إلا هدفين! 

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وفي أدوار خروج المغلوب لعب مباراتين انتصر فيهما 5-0 و4-0 قبل بلوغه لنصف النهائي. 

وفي الجانب الآخر، لم يخسر تشونبوك أي مباراة في هذه النسخة حتى الآن، حيث انتصر 5 مرات وتعادل 3 مرات خلال مسيرته في البطولة. وسجل فيها 12 هدفاً واستقبل 6 أهداف، وفي خروج المغلوب، واجه الفريق الكوري صعوبة في التأهل أمام مواطنه دايجو وأمام فيسل كوبي الياباني، حيث امتدت المباراتان إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يتمكن من حسم النتيجة والتأهل لمصلحته، هذا الأمر يلقي بظلاله على الجانب البدني من دون شك، والذي سيلعب لمصلحة المنافس الياباني.
وتضم المواجهة الكبرى 4 ألقاب لدوري أبطال آسيا، مقسّمة بالتساوي بين الفريقين، حيث حقق أوراوا ريدز اللقب في 2007 على حساب سباهان الإيراني، وفي 2017 على حساب الهلال السعودي، أما تشونبوك الكوري، فقد ظفر باللقب في 2006 أمام الكرامة السوري، وفي 2016 أمام العين الإماراتي.
وسبق لتشونبوك الوصول 3 مرات للمباراة النهائية، وخسر اللقب مرة واحدة أمام السد القطري بركلات الترجيح في 2011، ولا يختلف الحال مع أوراوا الذي خسر اللقب مرة واحدة كانت أمام الهلال السعودي في 2019.
شهدت البطولة في تاريخها 6 مواجهات سابقة بين القطبين الكبيرين ويحضر فيها التساوي والتقارب بشكل لافت، وتميل الكفة إلى تشونبوك، بـ3 انتصارات مقابل انتصارين لأوراوا وتعادل وحيد، كما سجل تشونبوك 9 أهداف خلالها وسجل أوراوا 9 أهداف كذلك.
وفي مباريات خروج المغلوب تواجه الفريقان في نسخة واحدة، وذلك بربع نهائي عام 2007 ذهاباً وإياباً، حيث انتصر أوراوا في المباراتين بنتيجة 2-1 و2-0.
ولم يخسر تشونبوك في آخر 5 مواجهات مع الأندية اليابانية وانتصر فيها 3 مرات.

دوري أبطال آسيا
تشونبوك
أوراوا ريد دياموندز
اليابان
كوريا الجنوبية
العين
الهلال
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