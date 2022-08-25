رينجرز من «الهبوط» إلى «دوري الأبطال»!



رضا سليم (دبي)



تأهل جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، إلى دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد 12 عاماً بسبب المعاناة من قرار الاتحاد الاسكتلندي بهبوط الفريق عام 2012 وخصم 10 نقاط من رصيده بسبب الديون، ورغم هجرة نجومه، إلا أنه عاد بقوة، وتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، في نسخته الأخيرة، ثم عاد إلى دوري الأبطال.

أكمل رينجرز عقد الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ،من منافسات الدور الفاصل للتصفيات، وحجز مقعده إلى دور المجموعات للمرة الأولى، بعد 12 عاماً من مشاركته الأخيرة في المسابقة القارية الأم، بفوزه على مضيفه آيندهوفن الهولندي 1-صفر إياباً بعد تعادلهما 2-2 ذهاباً.

ويدين رينجرز الذي وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الماضي، بإنجازه إلى مهاجمه الكرواتي أنتونيو تشولاك صاحب الهدف الوحيد، بعدما كان سجل أحد هدفي الذهاب، ليتأهل فريقه للمرة الأولى منذ عام 2010.

وتحوّل تشولاك إلى بطل شعبي، بعد عام من تسببه بخروج رينجرز من المسابقة الأهم قارياً للأندية بتسجيله هدفين عن طريق الخطأ في مرمى فريقه لمصلحة مالمو السويدي، ليمنحه بطاقة التأهل من الدور الثالث للتصفيات.

وانضم رينجرز إلى مواطنه ومنافسه اللدود سلتيك، ليخوض عملاقا الكرة الاسكتلندية غمار دور المجموعات معاً، للمرة الأولى منذ 14 عاماً، حيث كانت المرة الأخيرة موسم 2007-2008.

كان الاتحاد الاسكتلندي قد عاقب رينجرز بإبعاده إلى الدرجة الثالثة، بداية من موسم 2012-2013، بسبب الديون التي وصلت إلى 160 مليون يورو، وبعد 10 سنوات نجح خلالها الفريق في تألق نهائي الدوري الأوروبي.

وعانى النادي الأكثر تتويجاً في بلاده برصيد 54 لقباً، من العقوبات التي وافق عليها 30 نادياً، وعاد للدرجة الأولى، بعد 4 سنوات من المعاناة، وتولى نجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد تدريب الفريق في موسم 2018-2019 وحقق رقماً رائعاً لأنه لم يهزم في 12 مباراة متتالية، وضم جيرارد العديد من النجوم المشهورين، واحتل المركز الثاني في الدوري الموسم التالي وفي موسم 2020-2021، وتمكن من قيادة الفريق للفوز باللقب برقم تاريخي بلغ 102 نقطة، ولم يخسر في أية مواجهة.

استمرت النجاحات رغم رحيل جيرارد، حيث خلفه الهولندي جيوفاني فان برونكهوست، وقاده للوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، وهو الأول منذ 14 عاماً، ثم التأهل لدوري المجموعات بدوري الأبطال، وهي أرقام جعلت رينجرز فريقاً استثنائياً.