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الجزيرة يفتح أبوابه أمام الإعلام

الجزيرة يفتح أبوابه أمام الإعلام
25 أغسطس 2022 14:37

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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يفتح الجزيرة تدريبه غداً «الجمعة» أمام وسائل الإعلام، وذلك لتصوير الفريق، قبل انطلاقة الموسم، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تدريبات مغلقة، وكذلك خوض مباراتين خلف الأسوار أمام الظفرة والوحدة التي أقيمت الأربعاء وانتهت بفوز «العنابي» بثلاثية.
وحرص الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارسيل كايزر على تجربة بعض الأمور، من خلال تجربتي الظفرة والوحدة، من أجل الوقوف على التشكيلة الرئيسية التي يبدأ بها الموسم أمام دبا 3 سبتمبر المقبل.
واستعد «فخر أبوظبي» للموسم بقوة، من خلال معسكر خارجي في هولندا، وأيضاً على صعيد الصفقات، بالتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك المصري السابق، والروماني فلورين تاناسي مهاجم ستيو بوخارست الروماني.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
مارسيل كايزر
الظفرة
الوحدة
دبا الفجيرة
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