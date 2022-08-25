برشلونة يعير أومتيتي إلى ليتشي



روما (أ ف ب)

ينضم المدافع الدولي الفرنسي صامويال أومتيتي، المتوج بلقب مونديال روسيا 2018، وضحية الإصابات المتكررة التي أثرت على مستواه، إلى ليتشي الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة عام قادماً من برشلونة الإسباني.

ونشر النادي الكاتالوني عبر موقعه الرسمي أنه توصل مع ليتشي الصاعد حديثاً إلى الدرجة الأولى هذا الموسم إلى اتفاق لإعارة المدافع حتى 30 يونيو 2023، من دون خيار الشراء.

وكان برشلونة يرغب برحيل أومتيتي قبل إقفال باب سوق الانتقالات الصيفية في الأوّل من سبتمبر المقبل من أجل خفض الحد الأقصى للرواتب وكي يتمكن من تسجيل مواطن الأخير الوافد الجديد المدافع جول كونديه.

وتأتي صفقة إعارة أومتيتي، بعدما أعلن رئيس نادي ليتشي سافيريو ستيكي دامياني أنه يدرس عن كثب وضع المدافع الدولي الفرنسي الساعي لإعادة إطلاق مسيرته بعد موسم لم تطأ خلاله قدماه المستطيل الأخضر جراء وقوعه في فخ الإصابات المتكررة.

وحسب سكاي سبورت إيطاليا وراديو لاكوب الإسباني، فقد تم التوصل إلى اتفاق نهاية الأسبوع الماضي، ينص على وجه الخصوص على دفع راتب اللاعب من قبل النادي الكاتالوني.

نشأ أومتيتي في ليون قبل أن ينضم إلى برشلونة عام 2016، وبرغم هشاشة ركبته، تألق في مونديال روسيا 2018 بتسجيله في الدور نصف النهائي هدف الفوز الوحيد على بلجيكا.

مذاك، لاحقته لعنة الإصابات فانخفض تدريجياً عدد مبارياته وتراجع في تراتبية المدافعين في برشلونة، حيث لم يخض الموسم الماضي سوى مباراة يتيمة في كانون ديسمبر 2021. خضع في يناير لجراحة بعدما تعرض لكسر في قدمه.

ويمتد عقد أومتيتي مع برشلونة حتّى عام 2026، علماً أنه لم يشارك مع منتخب «الديوك» منذ يونيو 2019 في الخسارة أمام تركيا صفر-2.