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الرياضي

«دراجات الإمارات» بطل «المرحلة الخامسة» من «جولة إسبانيا»

«دراجات الإمارات» بطل «المرحلة الخامسة» من «جولة إسبانيا»
25 أغسطس 2022 14:23

بلباو (وام)


أحرز مارك زولر من فريق «الإمارات للدراجات» بالمركز الأول، في المرحلة الخامسة من سباق إسبانيا الدولي «لا فويلتا»، آخر السباقات الكبيرة للدراجات في العام الحالي.
وأقيمت فعاليات المرحلة الخامسة من جولة إسبانيا على مسار بطول 187.2كم، انطلاقاً من إيرون ووصولاً إلى بيلباو، ولم يكن الإسباني بين المجموعة المتقدمة التي انطلقت أولاً في أداء هجومي، لكنه تمكَّن منفرداً من تقليص الفارق البالغ دقيقة و45 ثانية، ليثبت بذلك أنه أحد أقوى الدراجين على مسافة التسلق. 

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وتألفت المجموعة المتقدمة من 18 دراجاً، قبل أن تتقلص تدريجياً مع وصول الدراجين إلى آخر 30 كم من السباق، لينطلق زولر بعد بلوغه مسافة التسلق الثانية في «إل فيفيرو» متجاوزاً جميع منافسيه، ومتقدماً بفارق 10 ثوانٍ. 

ورغم أنه لم يتمكن من توسيع الفارق مع منافسيه، حافظ زولر على تقدمه، ليتجاوز خط النهاية أولاً، ليحقق فوزاً مستحقاً لفريق الإمارات. وقال زولر: «شهد السباق معركة حماسية بين الدراجين خلال تشكل المجموعة المتقدمة، ولم أتمكن في البداية من الانضمام للمجموعة المتقدمة، لكن المدير ماتين أخبرني أنني قادر على التقدم على مسافة التسلق، لذا انطلقت بأقصى طاقتي وتمكنت من التقدم، ومع وصولنا لمسافة التسلق الأخيرة، انطلقت في محاولة لتجاوز المنافسين، وتمكنت أخيراً من التقدم وتحقيق الفوز».

 

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فريق الإمارات للدراجات
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