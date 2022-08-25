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«الثبات» شعار تصنيف منتخبات «الفيفا»

«الثبات» شعار تصنيف منتخبات «الفيفا»
25 أغسطس 2022 13:56

 
برلين (د ب أ)


ظلت المراكز العشرة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» للمنتخبات كما هي دون تغيير، بحسب النسخة الأحدث من التصنيف.

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وحافظ منتخب البرازيل على موقعه في صدارة التصنيف العالم برصيد 56. 1837 نقطة، يليه منتخب بلجيكا في المركز الثاني برصيد 92. 1821 نقطة.
وجاء منتخب الأرجنتين في المركز الثالث، ثم فرنسا في المركز الرابع، ثم إنجلترا في المركز الخامس، وإسبانيا في المركز السادس، وإيطاليا في المركز السابع، وهولندا في المركز الثامن، والبرتغال في المركز التاسع، والدنمارك في المركز العاشر.
وحافظ منتخب السنغال بطل أفريقيا على صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية، يليه منتخب المغرب في المركز الثاني، وتونس في المركز الثالث، ونيجيريا في المركز الرابع، والكاميرون في المركز الخامس، ومصر في المركز السادس.
وظل منتخب إيران في صدارة تصنيف المنتخبات الآسيوية، يليه منتخب اليابان ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث، وأستراليا في المركز الرابع، وقطر في المركز الخامس، والسعودية في المركز السادس، والإمارات في المركز السابع.

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