تراب يرفض عرض «الشياطين»



برلين (د ب أ)



أكد الحارس الألماني الدولي كيفين تراب، أنه سيبقى مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، ولن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال تراب «32 عاماً» لصحيفة «بيلد»: أخبرت الناديين، أنني قررت البقاء مع آينتراخت، لقد عشت أوقاتاً مثيرة هنا في فرانكفورت، ولقد حققنا التاريخ سوياً.

وأضاف: بداية الموسم كانت متخبطة بعض الشيء، لكن لدي ثقة كاملة بنا.

ولعب تراب في فرانكفورت بين عامي 2012 و2015 ثم عاد للفريق في 2018 بعد ثلاثة أعوام قضاها مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ويمتد عقده مع الفريق الألماني حتى 2024.

وتُوج فرانكفورت في الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي، وسيشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

وأكد تراب أنه تلقى عرضاً من مانشستر يونايتد وكان بصدد قبوله، مضيفاً أن الجميع ينبغي أن يتفهم: أنني أتعامل مع مثل هذا العرض وأفكر فيه، لأن مانشستر «ناد مشهور عالمياً».

وذكرت صحيفة «ديلي تيليجراف» البريطانية أن مانشستر كان يتطلع للتعاقد مع تراب مقابل دفع 25 مليون يورو «9. 24 مليون دولار» لفرانكفورت، لكن بعد رفض مساعيه، فإنه وجه أنظاره الآن صوب السلوفاكي مارتين دوبرافكا.