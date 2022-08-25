الجمعة 26 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

السعودية تمنح تأشيرات دخول لجماهير «المونديال»

السعودية تمنح تأشيرات دخول لجماهير «المونديال»
25 أغسطس 2022 13:20

الرياض (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«ويز إير» تدرس الحصول على رخصة تشغيل في السعودية
السعودية تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة


أعلنت السعودية أنها ستمنح تأشيرات متعددة الدخول لجميع حاملي بطاقة «هيّا» لمشجعي كأس العالم في كرة القدم المقرّرة نهاية العام في قطر، في مسعى لجذب هؤلاء لزيارتها وإنعاش قطاعي السياحة والضيافة.
وتقام نهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي في الفترة ما بين 20 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.
وتعد بطاقة «مشجع هيّا» وثيقة تعريف شخصية إلزامية للمشجعين لحضور مباريات العرس الكروي.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن المملكة «ستسمح لحاملي بطاقة «مشجّع هيّا» للدخول إلى المملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم، بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية».
وأوضحت أنّه «يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة 60 يوماً»، مشيراً إلى أنها تتيح «الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة».
ويأتي القرار السعودي في مسعى للاستفادة اقتصادياً من عدد المشجعين الكبير المتوقع حضوره مباريات كأس العالم، ولإنعاش قطاعي السياحة والضيافة لديها.
وتتوقع قطر أن يزور 1.2 مليون شخص الدولة الخليجية خلال فترة المونديال، وأعرب العديد من المشجعين عن مخاوفهم بشأن محدودية توفّر أماكن الإقامة والسفر.
ومع تزايد الضغوط على قطر لإيجاد مساكن وغرف لمئات آلاف المشجعين، ستسيّر الخطوط السعودية والكويتية وشركة «فلاي دبي» والطيران العُماني أكثر من 160 رحلة يومية اعتباراً من 20 نوفمبر للذهاب والعودة خلال 24 ساعة من الدوحة وإليها لمتابعة المباريات.

السعودية
قطر
كأس العالم
مونديال 2022
آخر الأخبار
رئيس الدولة خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء اليوناني في أثينا (وام)
الإمارات
الإمارات واليونان علاقات استراتيجية تعزز السلام والاستقرار
اليوم 02:19
الإمارات واليونان... آفاق واعدة لشراكة اقتصادية شاملة
الإمارات
الإمارات واليونان... آفاق واعدة لشراكة اقتصادية شاملة
اليوم 02:19
الإمارات واليونان حقبة جديدة مثمرة تعزز الشراكة السياحية
الإمارات
الإمارات واليونان حقبة جديدة مثمرة تعزز الشراكة السياحية
اليوم 02:19
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ألمانيا
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ألمانيا
اليوم 02:19
جانب من الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس (وام)
الإمارات
«تنفيذي مواجهة غسل الأموال»: التزام بمكافحة الجريمة المالية في الإمارات وحول العالم
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©