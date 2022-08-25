السعودية تمنح تأشيرات دخول لجماهير «المونديال»

الرياض (أ ف ب)



أعلنت السعودية أنها ستمنح تأشيرات متعددة الدخول لجميع حاملي بطاقة «هيّا» لمشجعي كأس العالم في كرة القدم المقرّرة نهاية العام في قطر، في مسعى لجذب هؤلاء لزيارتها وإنعاش قطاعي السياحة والضيافة.

وتقام نهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي في الفترة ما بين 20 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

وتعد بطاقة «مشجع هيّا» وثيقة تعريف شخصية إلزامية للمشجعين لحضور مباريات العرس الكروي.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن المملكة «ستسمح لحاملي بطاقة «مشجّع هيّا» للدخول إلى المملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم، بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية».

وأوضحت أنّه «يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة 60 يوماً»، مشيراً إلى أنها تتيح «الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة».

ويأتي القرار السعودي في مسعى للاستفادة اقتصادياً من عدد المشجعين الكبير المتوقع حضوره مباريات كأس العالم، ولإنعاش قطاعي السياحة والضيافة لديها.

وتتوقع قطر أن يزور 1.2 مليون شخص الدولة الخليجية خلال فترة المونديال، وأعرب العديد من المشجعين عن مخاوفهم بشأن محدودية توفّر أماكن الإقامة والسفر.

ومع تزايد الضغوط على قطر لإيجاد مساكن وغرف لمئات آلاف المشجعين، ستسيّر الخطوط السعودية والكويتية وشركة «فلاي دبي» والطيران العُماني أكثر من 160 رحلة يومية اعتباراً من 20 نوفمبر للذهاب والعودة خلال 24 ساعة من الدوحة وإليها لمتابعة المباريات.