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الرياضي

دبي تستضيف نهائي «إلكترونية الجولف»

دبي تستضيف نهائي «إلكترونية الجولف»
25 أغسطس 2022 13:02

 
دبي (الاتحاد)

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أطلقت جولة دي بي وورلد، مسابقة إلكترونية جديدة للجولف، تفتح أبوابها لجميع اللاعبين حول العالم، بداية من 31 أغسطس الجاري في أميركا، على أن يكون النهائي في دبي 16 نوفمبر المقبل.
وتقام الجولة الإلكترونية الفريدة من نوعها، بالتعاون مع لعبة الجولة العالمية الرائدة للجولف من «توب جولف»، عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، وبالشراكة مع دريم هاك للألعاب الإلكترونية الرياضية، وتتكون النسخة الأولى لهذه الجولة الإلكترونية من أربع مراحل، تقام على ملعب وولف كريك للجولف المذهل في نيفادا، على أن يقام النهائي الكبير بضيافة جناح دي بي وورلد «موانئ دبي العالمية»، عالي التقنية في مدينة إكسبو دبي.
وتنطلق الجولة بالمرحلة الأولى في توب جولف الجولة العالمية، من 31 أغسطس إلى 16 أكتوبر، ثم المرحلة الثانية التي يتأهل لها أفضل 128 لاعباً، لخوض تصفيات تمتد لأربعة أيام من 20 إلى 23 أكتوبر، بواقع 8 تصفيات، تضم كل منها 16 لاعباً، يتنافسون بنظام خروج المغلوب لتحديد التأهل من كل تصفية، ثم المرحلة الثالثة الإقصائية 24 أكتوبر، التي يخوض فيها اللاعبون جولة واحدة، لتحديد آخر أربعة لاعبين يتأهلون إلى النهائي العالمي في دبي 16 نوفمبر، في جناح دي بي وورلد في مدينة إكسبو دبي، كأبرز الفعاليات المصاحبة لأسبوع بطولة جولة دي بي وورلد الختامية للموسم التي ستقام في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً في العالم.
تعد المسابقة أحدث تعاون بين مجموعة الجولة الأوروبية وتوب جولف للترفيه ودريم هايك للألعاب الرياضية الإلكترونية، وسبق في عام 2020، تضافر جهود هذه المنظمات لإطلاق الجولة الإلكترونية الأوروبية للجولف على منصة الجولف العالمية، والتي شهدت أكثر من 750 ألف مشاركة وخمسة ملايين جولة على مدار موسمين.

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