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فلامنجو يقترب من نهائي كأس البرازيل

فلامنجو يقترب من نهائي كأس البرازيل
25 أغسطس 2022 13:01

 
ساو باولو (د ب أ)


اقترب فلامنجو بشكل كبير من بلوغ نهائي كأس البرازيل لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ساو باولو 3-1، في ذهاب المربع الذهبي، في الوقت الذي تعادل فيه فلومينينسي مع ضيفه كورينثيانز 2-2.

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وعلى ملعب المورمبي، جاءت أهداف فلامنجو عن طريق بيدرو جيليرمي في الدقيقة ،12 وجابرييل باربوسا في الدقيقة 67، وإيفرتون في الدقيقة 90، وتكفل رودريجو نيستور بالهدف الوحيد لساو باولو في الدقيقة 79. 

وعلى ملعب ماركانا، سجل باولو هنريكي «ضربة جزاء»، وجون أرياس، هدفي فلومينينسي في الدقيقتين الرابعة و46، وتكفل ريناتو أجوستو وروجر جيديس بتسجيل هدفي كورينثيانز في الدقيقتين 23 و90. 

البرازيل
ماراكانا
فلامنجو
ساو باولو
فلومينينسي
كورينثيانز
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