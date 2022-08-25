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الرياضي

برشلونة والسيتي «حبايب» في «الخيرية»

برشلونة والسيتي «حبايب» في «الخيرية»
25 أغسطس 2022 12:47

 
برشلونة (أ ف ب) 

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تعادل برشلونة ومانشستر سيتي 3-3، في مباراة ودية نظمتها مؤسسة «لوزون» الخيرية في ملعب «كامب نو» لجمع الأموال لمحاربة مرض التصلب الجانبي الضموري.
أمام أكثر من 90 ألف متفرج، سجل الجابوني بيار-إيميريك أوباميانج «29»، الهولنديان فرنكي دي يونج «66» وممفيس ديباي «79» للفريق الكاتالوني، فيما أحرز الأرجنتيني جوليان ألفاريس «21» الذي استغل خطأ فادحاً من الحارس إنياكي بينيا، وكول بالمر «70»، والجزائري رياض محرز «97 من ضربة جزاء» أهداف «البلومون».
في نهاية المباراة، غرق «كامب نو» في صمت، وتوقفت المباراة لدقائق عدة، بعد اصطدام قوي لمدافع السيتي الشاب لوك مبيتي مع الدنماركي أندرياس كريستنسن «88»، والذي تم إخراجه على السيارة المتنقلة.
وشكلت هذه المباراة مناسبة لمواجهة أولى بين تشافي المدرب وأستاذه بيب جواديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي، بعد أن لعب تحت إشرافه في الحقبة الذهبية لبرشلونة بين 2008 و2012.
قام لاعب برشلونة السابق والمدرب خوان كارلوس أونونسي بركلة البداية، هو الذي يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري.

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