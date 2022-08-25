«دبي لأصحاب الهمم» يكرم المتطوعين



دبي (الاتحاد)

كرم نادي دبي لأصحاب الهمم 250 متطوعاً ومتطوعة تقديراً لمشاركاتهم وجهودهم التي ساهموا بها في إنجاح النسخة السادسة للنشاط الصيفي، وأثنى ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة على جميع المشاركين، مبيناً أن التطوع نهج وسلوك تعلمناه من آبائنا وورثناه لـ «عيالنا» بفعل الخير ونفع الآخرين والاهتداء بديننا الحنيف، واصفاً المتطوعين بـ «الأيقونة»، معرباً عن اعتزازه بهذا العمل الجميل.

وأشار بالرقاد إلى أن قيادتنا الرشيدة ظلت تؤكد على ثقافة العمل التطوعي في تعزيز التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مبيناً أن النادي ظل يحرص على توفير كل الطاقات التطوعية ليتسابق المتطوعون من أجل إبراز الوجه المشرق للإمارات في جميع الأحداث العالمية والقارية والمحلية التي استضافها بكل فخر لتصل رسالته التطوعية كاملة إلى العالم.

وقال: مشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة في النشاط الصيفي مصدر فخرنا واعتزازنا، فالتطوع منهج إماراتي وخاصة أن الوعى بأهميته كان دافعاً للجميع للتواجد في مثل هذه المبادرات المجتمعية المهمة.

من ناحيته، أكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي أن التطوع نهج وسلوك، وقال: الاعتزاز الذي رأيناه في عيون المتطوعين خلال 8 أسابيع من النشاط الصيفي وحرصهم على دورهم المجتمعي يؤكد نجاح تجاربهم التطوعية التي أضافت لهم الكثير من المكاسب.

وأضاف: أن المتطوعين أدوا المهمة على أكمل وجه، مؤكدين أن المسؤولية المجتمعية واجب وطني وأن 90% منهم أكدوا مشاركتهم في الفعاليات المقبلة التي ينظمها النادي، فهنيئاً لهم بهذا الرقي والتكامل بين أطياف المجتمع.

ووجهت فاطمة نصيب، في كلمتها نيابة عن المتطوعين، الشكر إلى مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم برئاسة ثاني جمعة بالرقاد واللجنة المنظمة للنشاط الصيفي برئاسة ماجد العصيمي على تميز هذه النسخة الاستثنائية، مؤكدة أن الجميع كلهم فخر واعتزاز بالتفاعل مع جميع الأحداث التي ظل ينظمها النادي.

وقالت:كل مشارك في النشاط الصيفي قد حقق في تجربته التطوعية العديد من المكاسب على كافة الأصعدة، وخاصة أن التطوع منهج إماراتي ومبادرة مجتمعية مهمة.

وقام ثاني جمعة بالرقاد، رفقة فوزية البلوشي المدير التنفيذي المساعد بالنادي، بتكريم المتطوعين منهم «أم المتطوعين» عائشة الحمادي التي جسدت المحبة ونثر الأجواء الإيجابية بين فرق العمل المختلفة مقدمةً أجمل صور التطوع.

كما شمل التكريم الذين حطموا أرقام العمل التطوعي بالنادي والذين عمل كل واحد منهم 140 ساعة تطوعية، وهم روان نجف زادة ومهما فرحان ومريم سابق، إضافة إلى أصغر متطوعة أسماء الشريف «9 سنوات»، إضافة إلى فرق عمل النشط الصيفي.