6 مباريات في «السلة الصيفية»

رضا سليم (دبي)



أطلق مجلس دبي الرياضي الدورة الصيفية للألعاب الجماعية، التي تتضمن ثلاثة ألعاب جماعية، هي الطائرة، السلة، واليد، للشباب والناشئين، بمشاركة شباب الأهلي، النصر، الوصل، حتا.

وتشهد الدورة منافسات قوية في مختلف الألعاب، حيث تقام غداً «الجمعة» 6 مباريات في كرة السلة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، حيث يلتقي في الساعة العاشرة صباحاً، الوصل مع شباب الأهلي لفئتي الناشئين والشباب، وفي الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً، يلعب النصر مع شباب الأهلي، وفي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، يلتقي النصر مع الوصل.

وتقام منافسات الكرة الطائرة في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر، ويلتقي في الساعة العاشرة صباح الأحد المقبل النصر مع شباب الأهلي، وفي الساعة الحادية عشرة صباحاً، يلتقي الوصل مع حتا.

وتقام بطولة كرة اليد في صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، وتتواصل منافساتها حتى الاثنين المقبل الذي تقام فيه مباراتان بين شباب الأهلي والنصر في الساعة العاشرة صباحاً، والوصل وشباب الأهلي في الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتأتي الدورة انطلاقاً من خطة مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية الساعية لتطوير قطاع الناشئين وتحضير فرق الأندية للمسابقات الرسمية، وإعطاء الفرصة للاعبين من فئة الشباب والناشئين، للمشاركة في أكبر عدد من المباريات الخاصة بهم لزيادة الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية بما يكسبهم خبرة أكثر، وأيضاً الإعداد المبكر للفرق واللاعبين بالشكل الملائم قبل انطلاق الموسم الجديد، بما يساعدها على تحقيق أهدافهم للوصول إلى منصات التتويج

ويحرص مجلس دبي الرياضي على استفادة الأجهزة الفنية من الدورة، حيث تتيح الدورة للأجهزة الفنية تجربة اللاعبين، من أجل التعرف على مستوياتهم، وإيجاد مواضع التحسين، وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين، من خلال مباريات الدورة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والناشئين، إيماناً منه بأهمية الدور الذي تلعبه فرق المراحل السنية بأندية دبي، كونها الرافد الأول للفرق الأولى بالأندية، وتعد أساساً لنجاحها وتفوقها في المسابقات الرسمية.

