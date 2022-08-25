الجمعة 26 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

31 مليون دولار تعويضاً في قضية صور «مروحية براينت»

31 مليون دولار تعويضاً في قضية صور «مروحية براينت»
25 أغسطس 2022 11:32

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
دبي تستضيف نهائي «إلكترونية الجولف»
«سابان فيلمز» تحوذ حقوق عرض «الكمين» في أميركا وكندا

أمرت هيئة محلفي مقاطعة لوس أنجلوس، بدفع 31 مليون دولار، كتعويض عن الصور التي التقطها نواب عمدة الشرطة ورجال إطفاء ومسعفون لموقع تحطم طائرة المروحية التي أودت بحياة أسطورة كرة السلة الأميركية كوبي براينت.
وكان نجم لوس أنجلوس ليكرز وابنته جانا من بين تسعة أشخاص لقوا حتفهم، عندما اصطدمت مروحيتهم بـ «تلة» بالقرب من لوس أنجلوس في يناير 2020.
وقالت أرملته فانيسا براينت في أغسطس الحالي، إنها عانت من اضطرابات عاطفية، لأن أفراداً من إدارة شرطة لوس أنجلوس ورجال الإطفاء التقطوا صوراً لموقع التحطّم، وشاركوها لاحقاً مع الأصدقاء وأول المستجيبين.
وأمرت الهيئة المقاطعة بدفع 16 مليون دولار لفانيسا براينت، و15 مليون دولار للمدّعي المشارك كريس تشستر الذي توفيت زوجته وابنته أيضاً في حادث التحطم نفسه.
وتوصّل المحلفون في لوس أنجلوس إلى حكمهم بعد حوالى أربع ساعات ونصف من المداولات.
ويُعرف براينت على نطاق واسع، بأنه أحد أفضل لاعبي كرة السلة على الإطلاق، وهو شخصية أصبحت وجهاً لرياضته، خلال عقدين من الزمن مع فريق لوس أنجلوس ليكرز.
وتُوج كوبي بطلاً لـ «أن بي إيه» خمس مرات في مسيرة، بدأت عام 1996 مباشرة بعد تخرجه في الثانوية، واستمرت حتى اعتزاله عام 2016، وبعد ذلك دخل في مجالات عدة مربحة، كما حصل على ميدالية ذهبية أولمبية مرتين، حيث ساعد المنتخب الأميركي على الفوز عامي 2008 في بكين و2012 في لندن.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
كوبي براينت
آخر الأخبار
رئيس الدولة خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء اليوناني في أثينا (وام)
الإمارات
الإمارات واليونان علاقات استراتيجية تعزز السلام والاستقرار
اليوم 02:19
الإمارات واليونان... آفاق واعدة لشراكة اقتصادية شاملة
الإمارات
الإمارات واليونان... آفاق واعدة لشراكة اقتصادية شاملة
اليوم 02:19
الإمارات واليونان حقبة جديدة مثمرة تعزز الشراكة السياحية
الإمارات
الإمارات واليونان حقبة جديدة مثمرة تعزز الشراكة السياحية
اليوم 02:19
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ألمانيا
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ألمانيا
اليوم 02:19
جانب من الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس (وام)
الإمارات
«تنفيذي مواجهة غسل الأموال»: التزام بمكافحة الجريمة المالية في الإمارات وحول العالم
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©