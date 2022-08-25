«أبوظبي كريكت سبورتس هب» يستقطب برنامج «سمول بلاكس»



أبوظبي (الاتحاد)



اطلق نادي أبوظبي كريكت سبورتس هب برنامج أبوظبي «سمول بلاكس» لتطوير مهارات الرجبي للمبتدئين في أبوظبي وبهذه المناسبة قال ريتشارد توماس، الرئيس التنفيذي لـ NZR: «هذه الشراكة مميزة لاتحاد الرجبي النيوزيلندي تهدف لتوسيع نطاق العلامة التجارية»سمول بلاكس«وبناء علاقات جديدة لبرامجنا التنموية، سعدنا بالرعاية والشغف اللذين أظهرهما أبوظبي كريكت سبورتس هب لتطوير لعبة الرجبي في دولة الإمارات وتعزيزها، ونعتقد أنه بإمكان»سمول بلاكس«المساعدة في تطوير اللعبة في الأسواق الجديدة وتعزيز بعض العلاقات الدائمة».

وأضاف:«هذه ليست الشراكة الأولى بين اتحاد الرجبي النيوزيلندي وأبوظبي كريكت سبورتس هب، حيث يخوض منتخب نيوزيلندا لاتحاد الرجبي للسيدات ومنتخب نيوزيلندا لسباعيات الرجبي معسكرات إعدادية بالإضافة لاستخدام مرافق التدريب في أبوظبي كريكت سبورتس هب وذلك في الفترة التي تسبق البطولات الدولية الكبرى منذ عام2017، وخلال ذلك الوقت، أجرى اللاعبون والمدربون النيوزيلنديون جلسات تدريبية مجتمعية مع لاعبين من جميع أنحاء دولة الإمارات«.

من جانبه قال مات باوتشر، الرئيس التنفيذي لأبوظبي كريكت سبورتس هب:»فخورون باستضافة برنامج «سمول بلاكس» في وجهته الدولية الأولى، ونتطلع إلى التأكيد على علاقتنا الحالية من خلال إقامة شراكة طويلة الأمد بين المؤسستين«.

وتابع:»مهمتنا في أبوظبي كريكت سبورتس هب جذب أفضل الرياضات إلى العاصمة أبوظبي، وتوفير فرص لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم لمجتمعنا لتطوير الرياضة على مستوى الدولة، ويعتبر «سمول بلاكس» المقياس الرئيسي لرياضة الرجبي في العالم كما أنه يعد واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة في الرياضة العالمية«.

أضاف ستيف لانكستر، المدير العام لاتحاد الرجبي النيوزيلندي: تم تطوير العلامة التجارية «سمول بلاكس» على مدار أكثر من 20 عامُا مع الآلاف من الأطفال والمدربين الذين يستمتعون بالمشاركة في الرجبي وتطوير مهاراتهم، بما في ذلك العديد من لاعبي الفريق النيوزلندي لكرة الرجبي ومنتخب نيوزيلندا لاتحاد الرجبي للسيدات. ومن خلال تجربة سمول بلاكس، نجح اتحاد الرجبي في رعاية برنامج مجتمعي قائم على المشاركة بعناية، مع فلسفة شاملة مفادها أن اللعبة يجب أن تكون آمنة وممتعة لجميع المشاركين.

وسيستخدم سمول بلاكس أبوظبي هذا المخطط لإشراك وتثقيف الأطفال في جميع أنحاء الدولة، مما سيتيح للاعبين الشباب فرصة تطوير مجموعة واسعة من المهارات أثناء تقدمهم عبر الفئات العمرية، مع التركيز الرئيسي على تطوير المهارات وتدابير السلامة الصارمة للمدربين.

ومن المقرر عند إطلاق الموسم في 5 سبتمبر الجاري، ستقوم شركة سمول بلاك أبوظبي رسميًا بضم رياضة الرجبي لأبوظبي كريكت سبورتس هب التي افتتحت قبل 10 أشهر.

يذكر أنه منذ تطوير برنامج الرجبي في العام الماضي، فقد التحق به ما يقرب من 245 لاعبا، كما يضم طاقم تدريبي مكون من 12 مدربا مؤهلًا على مستوى عالمي بقيادة آرون بيرسيكو أسطورة الرجبي الذي وُلد في نيوزيلندا، ومثل إيطاليا 56 مرة، وشارك في كأس العالم للرجبي عام 2003.

كما سيتمكن المبتدئين الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و 16 عامًا من الإنضمام إلى سمول بلاكس أبوظبي، للتسجيل في أي فئة عمرية. كما سيوفر البرنامج دورات تدريبية للفتيات والناشئين على حد سواء.