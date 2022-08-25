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تذاكر الأرجنتين أمام المكسيك والسعودية الأكثر مبيعاً

تذاكر الأرجنتين أمام المكسيك والسعودية الأكثر مبيعاً
25 أغسطس 2022 10:49

 
الدوحة (أ ف ب) 

أعلن الرئيس التنفيذي لمونديال 2022، ناصر الخاطر أن مباراتي الأرجنتين مع المكسيك والسعودية، هما الأكثر مبيعاً حتى الآن، قبيل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق العرس الكروي العالمي الأول في الشرق الأوسط، وقال إن الإقبال والطلب على التذاكر «مهول»، بحسب «الفيفا».

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وأشار إلى أن مباراة السعودية والأرجنتين في لوسيل، هي ثاني أكثر مباراة عليها طلب ونفذت تذاكرها في المرحلة الثانية، والأرجنتين والمكسيك في المقام الأول.
وأضاف أن هناك خططاً لنقل بعض الجمهور السعودي بحافلات من المنافذ الحدودية إلى الملاعب.
وبلغ عدد التذاكر المباعة لمباريات المونديال 2.45 مليون، بينها نصف مليون الشهر الماضي، قبل مرحلة البيع النهائية، بحسب ما أعلن «الفيفا».
وهناك 3 ملايين تذكرة متوافرة لمونديال 2022، ويتوافق الرقم 2.45 مليون مع التذاكر المباعة لجميع الفئات «الجماهير، شركاء الفيفا، الاتحادات، الضيافة».
وأشار الخاطر في هذا السياق، إلى أنه سيكون هناك مرحلة ثالثة وأخيرة لبيع التذاكر، لافتاً إلى أن عائدات البطولة، قد تصل إلى حوالى 6 مليارات دولار وفق تقديرات «الفيفا».
وسيُعلن «الفيفا» عن موعد انطلاق مرحلة مبيعات «اللحظة الأخيرة» في أواخر سبتمبر، بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولاً أيضاً، وستنطلق المبيعات في أكشاك التذاكر بالدوحة، بعد إطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة.

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