كاسيريس.. «صفقة مجانية»



لوس أنجلوس (رويترز)

أعلن لوس أنجلوس جالاكسي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم، تعاقده مع مدافع أوروجواي مارتن كاسيريس للفترة المتبقية من الموسم الاعتيادي في 2022، مع خيار تمديد لعام آخر.

وانضم لاعب يوفنتوس السابق إلى جالاكسي في صفقة مجانية بعد ستة أشهر مع ليفانتي الإسباني.

وقال جريج فاني مدرب لوس أنجلوس جالاكسي: مارتن مدافع ذو خبرة عالية، ومتعدد الاستخدامات، وسيجلب القيادة والعقلية القوية، والمزيد من نسب الفوز باللقب لفريقنا، ونتطلع إلى اندماجه سريعا مع الفريق للمرحلة الأخيرة من الموسم.

وخاض اللاعب البالغ 35 عاماً أكثر من 100 مباراة دولية، وأسهم في فوز أوروجواي 3-صفر على باراجواي في نهائي كأس كوبا أميركا 2011.

وخاض كاسيريس ثلاث بطولات لكأس العالم، وشارك مؤخراً في عشر مباريات، حيث ساعد أوروجواي في التأهل لكأس العالم للمرة 14 في تاريخها.