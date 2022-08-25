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الرياضي

«الصدام المبكر» بين السيتي وتشيلسي!

«الصدام المبكر» بين السيتي وتشيلسي!
25 أغسطس 2022 10:44

 
مانشستر (رويترز) 

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تغلب نيوكاسل يونايتد وليدز يونايتد الثنائي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على منافسين من درجات أقل ليضمنا مكانا لهما في الدور الثالث لكأس رابطة الأندية.
وأسفرت قرعة الدور الثالث عن مواجهة بين نيوكاسل وكريستال بالاس، بينما سيزور ليدز فريق ولفرهامبتون واندرارز، وتجمع أبرز مباريات الدور المقبل بين مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز، وتشيلسي وصيف بطل كأس الرابطة الموسم الماضي.
وكان على نيوكاسل أن يعدل تأخره بهدف ليهزم ترانمير روفرز المنتمي لدوري الدرجة الرابعة، الذي تقدم عبر إيليوت نيفيت في الدقيقة 24.
وعادل جمال لاسيلس النتيجة، لفريق المدرب إيدي هاو، بتسديدة من مسافة قريبة قبل نهاية الشوط الأول، وسجل المهاجم النيوزيلندي كريس وود في ركلة ركنية رائعة، نفذها كيران تريبيير، ليحقق الفوز لفريقه 2-1 في الدقيقة 52.
وعانى ليدز قبل أن يفوز 3-1، على بارنسلي جاره في منطقة يوركشاير،
وسجل لويس سينيستيرا هدفا من تسديدة من مسافة 20 متراً، ليدفع ليدز للتقدم، قبل أن يضاعف ماتيوش كليخ «الغلة» من ركلة جزاء.
وأعطت ضربة رأس على الطائر من مادس أندرسن الأمل لبارنسلي، وكان بإمكانه التعادل من ركلة جزاء، لكن كالوم ستايلز سدد الكرة في القائم، وحسم كليخ الفوز بتسديدة غيرت مسارها في الدقيقة 56.
وحقق برايتون آند هوف ألبيون المنتمي للدوري الممتاز فوزاً كبيراً 3-صفر، على فورست جرين روفرز، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، بينما فاز بريستول سيتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية 3-1، على ويكومب واندرارز المنتمي لدوري الدرجة الثالثة.
ويستضيف مانشستر يونايتد، فريق أستون فيلا في الدور الثالث، كما يستضيف ليفربول، فريق ديربي كاونتي المنتمي لدوري الدرجة الثالث، على أن تقام المباريات في بداية نوفمبر المقبل.

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