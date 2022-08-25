«بيب» يريد بقاء سيلفا

مانشستر (رويترز)

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه حريص على الاحتفاظ بخدمات برناردو سيلفا، لكنه أضاف أن الدولي البرتغالي «يحب برشلونة كثيراً».

وارتبط سيلفا بالانتقال إلى الفريق الإسباني في الأسابيع الأخيرة، وترك جوارديولا الباب مفتوحاً أمام الرحيل المحتمل للاعب الوسط عن حامل لقب الدوري الممتاز.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين، بعد تعادل برشلونة والسيتي في مباراة ودية 3-3 على ملعب كامب نو: لست من يطلب من برشلونة نسيان التعاقد مع برناردو، نريده أن يبقى معنا، لكنني لا أريد أي شخص غير سعيد، أول شيء يجب أن يتوصل الناديان إلى اتفاق، لكننا لم نتلق أي عرض بشأنه في العامين الماضيين.

وأضاف: لا أريده أن يرحل، إنه لاعب وشخص رائع، ولم يتبق سوى سبعة أو ثمانية أيام على نهاية فترة الانتقالات، وسيتعين علينا اللجوء إلى سوق الانتقالات، أريده أن يبقى، ومع ذلك صحيح أن برناردو يحب برشلونة كثيراً.

وقال تشافي مدرب برشلونة، الذي كان يجلس إلى جانب جوارديولا في المؤتمر الصحفي، إن أي تحرك سيعتمد على السيتي.

ويستضيف السيتي، صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز، كريستال بالاس صاحب المركز التاسع يوم السبت المقبل.