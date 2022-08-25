«فيل اليونايتد» الصفقة 11 لمرسيليا!

مرسيليا (أ ف ب)

أعار مانشستر يونايتد الإنجليزي مدافعه الدولي الإيفواري إريك بايي إلى مرسيليا الفرنسي لموسم واحد، مع خيار الشراء، ووفق تقارير صحفية ترتفع قيمة خيار الشراء حتّى 6 ملايين يورو، على أن تصبح إجبارية، حسب عدد المباريات التي سيشارك بها بايي، إضافة إلى تأهل محتمل لمرسيليا إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتكفل النادي المتوسطي براتب اللاعب «28 عاماً»، والمقدّر بحوالي 5 ملايين يورو سنوياً.

وتراجع ترتيب بايي الذي وصل إلى ملعب «أولد ترافورد»، قادماً من فياريال الإسباني عام 2016 في تراتبية مدافعي فريق «الشياطين الحمر»، بعد موسم أوّل خاض خلاله جميع مراحل «البريميرليج» والتي تبلغ 38 مباراة.

وخاض بايي الذي دافع عن ألوان منتخب «الفيلة»، في 46 مباراة دولية، 113 مباراة في مختلف المسابقات بقميص «اليونايتد»، غير أن وصول المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في سوق الانتقالات الصيفية، إضافة إلى المنافسة من هاري ماجواير، والفرنسي رافايل فاران، والسويدي فيكتور ليندلوف، جعل من الصعب على المدافع الدولي حجز مركز له في التشكيلة الأساسية للمدرب الهولندي إريك تن هاج.

ووصف مرسيليا مدافعه الجديد بـ «المدافع المتمرس والسريع والقوي»، على أن يلعب إلى جانب الوافدين الجدد الدولي الكونغولي شانسيل مبمبا وإيزاك توريه وصامويل جيجو.

وبات بايي اللاعب الحادي عشر ينضم إلى مرسيليا في «الميركاتو» الحالي، علماً أن الإيفواري بدأ مسيرته بألوان فريق إسبانيول برشلونة، قبل أن ينضم إلى فياريال عام 2015.

وفي غضون 6 مواسم في إنجلترا، شارك الإيفواري في دوري أبطال أوروبا 3 مرات، ومثلها في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» ليحرز اللقب عام 2017 أمام أياكس أمستردام الهولندي، ويصل إلى نهائي عام 2021، كما فاز عام 2016 بمسابقة درع المجتمع أمام ليستر سيتي في مباراة اختير خلالها أفضل لاعب.