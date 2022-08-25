«الريال» يرفض «أطماع أوروبا» في «الجوكر»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أعلنت إدارة ريال مدريد الإسباني، رفضها التفريط في لاعب الوسط الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي، مشيرة إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، أصبح يعتمد عليه اعتماداً كلياً في تشكيلته الأساسية، سواء في الوسط أو الجناح الأيمن.

وأشارت إلى أنها تعتبره من اللاعبين الشباب الذين يمثلون مستقبل «الميرنجي»، خلال السنوات القادمة، مع البرازيليين فينسيوس جونيور ورودريجو، والفرنسيين إدواردو كامافينجا وأوريليان شواميني، بل إنها وضعت شرطاً جزائياً في عقده الذي تم تجديده في العام الماضي، قدره مليار يورو.

وكان الإسباني توماس جونزاليس مارتين الصحفي بصحيفة «موندو ديبورتيفو»، كشف النقاب عن أن إدارة الريال تلقت عدة عروض، من بعض أندية الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، تبدي فيها رغبتها في الحصول على خدمات نجم الوسط فالفيردي الذي نجح في تثبيت مكانه لاعباً أساسياً في «الملكي» خلال الأشهر الأخيرة، وتجاوزت مشاركاته في المباريات حد الـ 150مباراة.

وقال الصحفي الإسباني إن هذه الأندية الإنجليزية، التي لم يكشف عنها بالاسم، أبدت استعدادها لدفع 90 مليون يورو مقابل، التعاقد مع هذا النجم الأوروجواياني الذي يتألق مع الريال حالياً، في مركز الجناح الأيمن، رغم كونه لاعب وسط بالأساس.

غير أن إدارة الريال رفضت رفضاً قاطعاً التفريط في اللاعب، وتجاهلت كل العروض وأعلنت بوضوح أن فالفيردي «24 عاماً الذي ينتهي عقده في «صيف 2027»، ليس للبيع، وإنه سعيد جداً في «السانتياجو برنابيو»، وثبّت مكانه أساسياً في الفريق، بفضل تمتعه بكل مواصفات لاعب الوسط والجناح في وقت واحد، ما جعله أشبه بـ «الجوكر»، فهو يجيد استخلاص الكرات من المنافسين، ومهارة التسديد على المرمى، من مسافات وزوايا بعيدة ومختلفة، فضلاً عن انطلاقاته المفيدة في الجناح الأيمن، والتي أسفرت أحداها عن تسجيل هدف الفوز على ليفربول في نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، عندما مرر كرة عرضية قوية إلى البرازيلي فينسيوس جونيور الذي أودعها بكل سهولة، في مرمى مواطنه أليسون بيكر حارس مرمى «الريدز».

يذكر أنه لا يوجد في الوقت الحالي في كرة القدم العالمية، إلا قلة قليلة من اللاعبين الذين يملكون كل هذه المهارات مجتمعة، بحيث يمكنهم منافسته. وأصبح كارلو أنشيلوتي المدير الفني، يعتمد عليه أعتماداً كبيراً، ليس في مركزه الأصلي لاعب وسط، وإنما في «الجناح»، وأبدى رضاه عن أدائه في هذا المركز.

وأوضح الصحفي الإسباني إن ريال مدريد يدرك جيداً أنه يملك نجماً للمستقبل والسنوات القادمة، ولهذا يرفض مجرد التفكير في التفريط فيه، ولعل هذا ما دفع إدارة النادي إلى وضع هذا الشرط الجزائي الكبير في عقده.

يذكر أن فالفيردي المولود في 22 يوليو 1998، بدأ مسيرته الاحترافية في بينارول بأوروجواي، وحصل معه على بطولة الدوري موسم 2015-2016، ثم انتقل إلى ريال مدريد في 2017، حيث انضم إلى أكاديمية «لوكاستيا»، ولعب لفريق الرديف، ليتم تصعيده بعد ذلك للفريق الأول في عهد الفرنسي زين الدين زيدان، وها هو يصل إلى قمة نضجه وتألقه مع أنشيلوتي.