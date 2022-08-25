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الرياضي

«الثلاثي» يكمل عقد «مجموعات الأبطال»

«الثلاثي» يكمل عقد «مجموعات الأبطال»
25 أغسطس 2022 09:36

 
باريس (أ ف ب) 

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أكمل جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، وأف سي كوبنهاجن الدنماركي ودينامو زغرب الكرواتي عقد الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من منافسات الدور الفاصل للتصفيات.
وحجز رينجرز مقعده إلى دور المجموعات للمرة الأولى بعد 12 عاماً من مشاركته الأخيرة في المسابقة القارية الأم، بفوزه على مضيفه آيندهوفن الهولندي 1-صفر إياباً، بعد تعادلهما 2-2 ذهاباً.
ويدين رينجرز الذي وصل إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الماضي بإنجازه إلى مهاجمه الكرواتي أنتونيو تشولاك صاحب الهدف الوحيد «60»، بعدما كان سجل أحد هدفي فريقه في الذهاب.
وتحوّل تشولاك إلى بطل شعبي، بعد عام من تسببه بخروج جلاسكو من المسابقة الأهم قارياً للأندية بتسجيله هدفين عن طريق الخطأ في مرمى فريقه لمصلحة مالمو السويدي، ليمنحه بطاقة التأهل من الدور الثالث للتصفيات.
وسجل الدولي الكرواتي، بعد مجهود لزميله ماليك تيلمان، إثر خطأ من الدفاع الهولندي، هدف التأهل للمرة الأولى منذ عام 2010.
وانضم جلاسكو إلى مواطنه ومنافسه اللدود سلتيك في سحب القرعة «الخميس»، ليخوض عملاقا الكرة الاسكتلندية غمار دور المجموعات معاً للمرة الأولى منذ 14 عاماً.
وتأهل أف سي كوبنهاجن بدوره إلى دور المجموعات بتعادله السلبي مع مضيفه طرابزون سبور التركي، بعدما كان فاز على أرضه 2-1 ذهاباً.
وأكمل دينامو زغرب عقد الأندية المتأهلة بحجزه البطاقة الأخيرة عقب فوزه على ضيفه بودو-جليمت النرويجي 4-1 بعد التمديد، معوضاً خسارته ذهاباً صفر-1.
سجل رباعية دينامو زغرب ميسلاف أورشيتش «4»، وبرونو بيتكوفيتش «35»، والبديلان السويسري يوزيب درميتش «116»، وبيتار بوشكاي «120»، وللخاسر الدنماركي ألبرت جرونبيك «70».
ويخوض الخاسرون من الدور الفاصل للتصفيات منافسات مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، فيما تقام قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال الخميس في إسطنبول.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
يوروبا ليج
جلاسكو رينجرز
كوبنهاجن
دينامو زغرب
إسطنبول
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