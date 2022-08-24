هزاع بن زايد يصدر قراراً بتشكيل لجنة رعاية المواهب بنادي العين برئاسة سلطان بن حمدان بن زايد

العين (وام)

أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، قراراً بتشكيل لجنة رعاية المواهب، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية بالنادي. ووجه سموه بإنشاء مشروع متكامل مزود بأحدث الأجهزة الرياضية والأدوات الطبية لرعاية المواهب يشمل وحدات سكنية وملاعب مغلقة للتدريبات الصباحية وصالات «جمانيزيوم» لتعزيز قوة اللاعبين الجسمانية، وتحسين معدلات اللياقة البدنية، ومركزاً للطب الرياضي.

وعقدت لجنة رعاية المواهب، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية بالنادي، اجتماعها الأول، أمس، بقاعة الاجتماعات الملحقة بمقر أكاديمية نادي العين لكرة القدم. وثمن رئيس وأعضاء اللجنة الرعاية والدعم السخي من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، للقطاع الرياضي بالدولة، لاسيما نادي العين الرياضي الثقافي والشركات التابعة له.

سلطان بن حمدان بن زايد يصافح أحد اللاعبين (وام)

وناقش الاجتماع أهم الملفات المرتبطة بمشروع تطوير مواهب كرة القدم في النادي. وأكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان أهمية اعتماد أفضل الأساليب العلمية في تأسيس وتكوين مواهب كرة القدم حتى يتمكن النادي من إعداد وتجهيز لاعبي كرة قدم محترفين قادرين على تحقيق الإضافة المرجوة للمنتخبات الوطنية بمختلف المراحل السنية، في ظل الدعم السخي الذي يحظى به النادي من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان. ووجه رئيس لجنة رعاية المواهب، بتحديث آلية العمل وتوسيع رقعة اكتشاف مواهب كرة القدم لاستقطاب أفضل العناصر، سعياً لتحقيق أهداف النادي المرجوة. وشدد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد، على أهمية نظام مراقبة مؤشرات الأداء وضبط النظام الغذائي للاعبي المراحل السنية، وربط الملفات الصحية لجميع اللاعبين بالنظام الإلكتروني الحديث للنادي، والذي يتيح للأطباء بمختلف الفرق الاطلاع على تلك الملفات للوقوف على مردود المواهب، والعمل على تحليل أوضاعهم الصحية، وإيجاد الحلول اللازمة للحد من تكرار الإصابات المزمنة من خلال أفضل الممارسات العلمية في مواجهة إصابات الملاعب. والتقى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد، الدكتور مطر الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، على هامش الحصة التدريبية التي شهدها استاد خليفة بن زايد مساء أمس.

ونقل رئيس اللجنة التنفيذية بالنادي للجميع تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وأشاد بمردود الفريق في الموسم الماضي والجهود التي بذلها الجميع خلال المعسكر الخارجي، مؤكداً أن أهداف العين في كل موسم واضحة، ما يتطلب مضاعفة الجهود وإظهار الرغبة الحقيقية في الاستمرار بنفس الروح التي كانت عنواناً لأداء الفريق في الموسم الماضي. وأضاف أن الجماهير العيناوية كانت وستظل أحد أهم أسباب انتصارات «الزعيم» من خلال المساندة القوية للاعبين في كل الميادين، الأمر الذي ظل يقود الفريق لاعتلاء منصات التتويج على مر تاريخ هذا النادي الكبير، وفي كل موسم جمهور العين ينتظر تعزيز رصيد إنجازات النادي بالمزيد من البطولات، وثقتنا فيكم ستظل دائماً كبيرة على تحقيق طموحات جماهيرنا.