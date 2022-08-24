«بالمز سبورتس» توقع اتفاقية بقيمة 306 ملايين درهم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بالمز الرياضية، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في مجال الإدارة الرياضة، وأكبر شركة لتدريب رياضة الجو جيتسو في العالم، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، فوزها بتجديد أكبر عقد حكومي في تاريخها بقيمة إجمالية 306 ملايين درهم يمتد للثلاثين شهراً القادمة، مما يعزز خطواتها على المسار الصحيح نحو تأمين عقود بقيمة إجمالية 750 مليون درهم بحلول نهاية العام 2022. وتجدر الإشارة أن الشركة نجحت في الفوز بعقود بقيمة إجمالية 711 مليون درهم حتى تاريخه خلال العام الجاري.

وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة، ستوفر بالمز الرياضية 350 مدرباً وخبيراً رياضياً في الجو جيتسو والقتال القريب في عدة مواقع بجميع أنحاء الإمارات، مما يمثّل نمواً بنسبة 8% مقارنةً بالعقد السابق.

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية: «انطلاقاً من أسس شركتنا القوية ودورها كلاعب بارز في القطاع الرياضي، فإننا نسعى حالياً إلى إبرام مجموعة واسعة من الشراكات بهدف تطوير معروضنا الحالي وتعزيز محفظة خدماتنا ومنتجاتنا. وفي ضوء ذلك، فإننا نتوقع تجاوز إجمالي قيمة عقودنا عتبة الـ 750 مليون درهم خلال العام 2022، مما يؤكد كفاءة استراتيجية نموّنا وفعالية أهدافها».

جديرٌ بالذكر أن شركة بالمز الرياضية قد سجّلت نتائج مالية قوية خلال النصف الأول 2022، محققةً أرباحاً بقيمة 47.2 مليون درهم، ما يمثّل زيادةً بنسبة 37% مقارنةً بنفس الفترة خلال العام الماضي. ويندرج تحت استراتيجية نمو الشركة التوسع ضمن محفظة أعمالها واستثماراتها، إذ تواصل النمو عبر مشاريعها وبرامجها الحالية، بموازاة إبرام عقود جديدة مع الشركات في قطاع التعليم والأمن، وهو ما سيجعلها أمام آفاق واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة للاستفادة من مركزها المالي القوي.

حققت بالمز الرياضية نجاحاً مبهراً وتمضي بثقة وثبات على مسار نمو تصاعدي بفضل التزامها بأعلى معايير الجودة والتميز في خدماتها. ويتضح ذلك من خلال حفاظ الشركة على علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها الرئيسيين الحاليين ونجاحها في تعزيز هذه العلاقات من خلال فوزها بتجديد عقودها الحالية بأرقام غير مسبوقة، ما يؤكد نجاحها الكبير ويعزز سجلها الحافل بالإنجازات.