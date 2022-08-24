الخميس 25 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أتلتيكو مدريد.. «خطوة البقاء» على «قيد الحياة»!

أتلتيكو مدريد.. «خطوة البقاء» على «قيد الحياة»!
24 أغسطس 2022 16:53

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


دخلت إدارة أتلتيكو مدريد في مفاوضات واتصالات، مع عدد غير قليل من نجوم الفريق، من أجل تخفيض رواتبهم بهدف إصلاح هيكل الرواتب، وعدم تجاوز «السقف» الذي حددته رابطة الدوري الإسباني.
ووضعت إدارة النادي في جميع مكاتبها رسالة واضحة، تفيد بأن النادي يعاني من عجز مالي بسبب ارتفاع رواتب اللاعبين، وإنه من الضروري أن تكون حسابات الإيرادات والمصروفات متوازنة، وإن تخفيض رواتب اللاعبين، خاصة النجوم أصحاب الرواتب العالية، ضرورة ملحة وعاجلة. واضطر مجلس إدارة «الروخي بلانكوس» إلى عقد اجتماعات واتصالات مستمرة مع بعض نجوم «الوزن الثقيل» داخل غرفة الملابس، من أجل شرح أسباب هذا القرار ومبرراته، كما وضع المجلس «خريطة طريق»، من أجل إبقاء نوع من التوازن بين الإيرادات والمصروفات، أو بمعنى أدق، بين الاستثمارات الإيجابية والسلبية، وهو ما يستلزم ضرورة تخفيض النفقات المرتبطة برواتب اللاعبين وجهازهم الفني.
والهدف من ذلك في الأجلين القصير والمتوسط، هو تخفيض رواتب اللاعبين، بل واللجوء إلى تمديد عقود بعضهم بشروط دفع أكثر مرونة بالنسبة للنادي.
وعلم موقع جول العالمي من مصادر وثيقة الصلة بـ «الأتليتي»، أن هذه الاتصالات والمفاوضات شملت عدداً كبيراً من اللاعبين، مثل الفرنسي أنطوان جريزمان، والبرتغالي جواو فيليكس، والإسباني كوكي، وحارس المرمى يان أوبلاك، والفرنسي توماس ليمار، وطالبتهم بضرورة تخفيض رواتبهم، حتى يتمكن النادي من «تظبيط» هيكل الرواتب الإجمالي.
وقال الموقع إن هذه الاتصالات والمناقشات كانت إيجابية حتى الآن، وإن هنا تفهماً كبيراً من جانب اللاعبين.
وأضاف الموقع إن تلك ليست المرة الأولى التي يخفض فيها بعض اللاعبين رواتبهم، إذ سبق لبعضهم أن خفضها قبل عامين، بعد جائحة كورونا التي أثرت بشدة على الميزانيات العامة للأندية، وعلى سبيل المثال، قام جريزمان بتخفيض راتبه بنسبة 40%، عندما كان في برشلونة، لكي يعود إلى ناديه الأول أتلتيكو، وحتى لا يتجاوز حدود «اللعب المالي النظيف». 

أخبار ذات صلة
برشلونة وريال مدريد.. «الفاصل 5 كيلو»!
برشلونة يعير أومتيتي إلى ليتشي

وأشار الموقع إلى أن موقف معظم اللاعبين كان إيجابياً، وتفهمت المجموعة الأمر، وأدركت أن النادي بحاجة ماسة إلى هذا الإجراء.
وسبق للفرنسي توماس ليمار أن تنازل عن جزء كبير من راتبه، في مقابل تمديد عقده حتى 2027، وفعل حارس المرمى يان أوبلاك نفس الشيء، مع تمديد عقده حتى 2028.
وبررت إدارة «الأتليتي» هذه الخطوات الإصلاحية، بقولها إنها ضرورية، من أجل استمرار النادي «على قيد الحياة» في السنوات القادمة، ولتجنب ارتفاع سقف هيكل الرواتب.

الدوري الإسباني
الليجا
أتلتيكو مدريد
أنطوان جريزمان
يان أوبلاك
آخر الأخبار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:08
«ديب دايف دبي» على موعد مع خبراء الغوص
دنيا
«ديب دايف دبي» على موعد مع خبراء الغوص
اليوم 16:56
أشهر 4 أفلام صُوِّرت في البرازيل
دنيا
أشهر 4 أفلام صُوِّرت في البرازيل
اليوم 16:54
سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
الرياضي
سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
اليوم 16:44
مستشار ألمانيا يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا
عربي ودولي
مستشار ألمانيا يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا
اليوم 16:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©