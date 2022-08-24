حمد الجنيبي يترأس «تراخيص آسيا»



أبوظبي (الاتحاد)

أشادت مجموعة عمل ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بجهود الاتحادات الوطنية الأعضاء وقدرتها على تطوير نظام ترخيص الأندية ليتوافق مع الروزنامة الجديدة لمسابقات الأندية في الاتحاد القاري، وذلك خلال الاجتماع الرابع.

وبدأ تطبيق التعليمات الجديدة لترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي نسخة 2022، اعتباراً من 29 يوليو 2022، بحيث تضمن مجموعة من التعديلات المهمة، من أجل الحصول على الترخيص للمشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي، اعتباراً من موسم 2023-2024.

وأشاد رئيس اللجنة حمد محمد الجنيبي في كلمته الافتتاحية، بجهود بعض الاتحادات الوطنية، في تطبيق التعديلات الجديدة ضمن التعليمات المحدثة.

وقال: أريد أن أشيد بالجهود المشتركة، من أجل الارتقاء باحترافية كرة القدم للأندية رغم التحديات، تم إطلاق تعليمات ترخيص الأندية في قارة آسيا قبل أكثر من عقد، وهي تواصل القيام بدور أساسي في الارتقاء بمعايير اللعبة في القارة.

وأضاف: الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي، حصلت على دعم كبير خلال فترة التغيير، وواثق أن التطورات الحديثة ستدفع كرة القدم الآسيوي في الاتجاه الصحيح، من أجل تأكيد مكانة قارة آسيا كقارة تعتبر نموذجاً.

وتم الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات جائحة كوفيد-19 على معظم الاتحادات الوطنية الأعضاء، والتحول في موسم مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث قررت مجموعة العمل تمديد تطبيق تعليمات ترخيص أندية كرة الصالات من عام 2024 إلى عام 2025.

واطلعت مجموعة العمل على التطورات الحاصلة في تطبيق تعليمات ترخيص أندية السيدات، والتي تم إطلاقها في وقت سابق بهدف الارتقاء بمستوى كرة القدم النسائية في القارة.