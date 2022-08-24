طائرة الوصل للسيدات تستعد لـ «خليجية أبوظبي»

دبي (الاتحاد)



تواصل لاعبات الوصل للكرة الطائرة تحضيراتهن اليومية ضمن التجمع الداخلي الحالي، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس فاطمة بنت مبارك للأندية الخليجية للسيدات، والتي تقام في أبوظبي على صالة جو جيتسو أرينا، من 26 إلى 31 أغسطس الجاري، وتشارك في البطولة 6 أندية خليجية تمثل الإمارات، والبحرين، والكويت، والسعودية.

وقسمت الفرق الستة المشاركة إلى مجموعتين، ضمت الأولى البحرين البحريني، سلوى الكويتي، الشارقة لرياضة المرأة الإماراتي، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق الوصل الإماراتي، نورة السعودي، أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي.

ويفتتح فريق سيدات الوصل أولى مبارياته في البطولة الخليجية السبت المقبل، بمواجهة نورة السعودي، في الساعة السادسة مساءً، على أن يلاقي فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك في المواجهة الثانية مساء الأحد في التوقيت نفسه.

وبدورها، أكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم مشرفة الألعاب النسائية في الوصل، أن التحضيرات للمشاركة في البطولة الخليجية، جاءت وفقاً للبرنامج المعد من قبل الجهاز الفني، بحيث دخل الفريق في تجمع داخلي مؤخراً، يستمر حتى موعد انطلاق البطولة، خاض خلاله عدداً من المباريات الودية لرفع الجاهزية وزيادة معدل الانسجام بين اللاعبات، خصوصاً أن المشاركة في البطولة مقتصرة على اللاعبات المواطنات فقط، ويمنع مشاركة اللاعبات المحترفات الأجانب، وذلك بناء على اللائحة التنظيمية الخاصة بالبطولة.

وأضافت، لدينا أهداف عديدة من المشاركة في البطولة الخليجية على رأسها المنافسة على لقب البطولة، وتجهيز لاعبات المنتخب الوطني لكرة الطائرة للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية، لا سيما وأن هناك ست لاعبات أساسيات في المنتخب من الوصل، وكذلك تعتبر البطولة بمثابة إعداد جيد للفريق قبل انطلاق الموسم المحلي والخارجي.